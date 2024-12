Corinthians alcança $ 3,7 bi em valor de marca apesar de dívida, diz estudo

Apesar da dívida bilionária, o Corinthians segue como o terceiro clube mais valioso do Brasil, segundo estudo da Sports Value.

O que aconteceu

De acordo com a metodologia da empresa de marketing esportivo, o Timão apresenta um valuation de R$ 3,7 bilhões. O clube alvinegro fica atrás apenas de Flamengo (R$ 4,8 bi) e Palmeiras (R$ 3,9 bi). O valuation é uma metodologia de cálculo que permite saber o valor de uma empresa.

Segundo o estudo, o Alvinegro atingiu R$ 686 milhões com receitas operacionais, em 2023, chegando a R$ 937 milhões com jogadores. Já os custos com futebol foram de R$ 672 milhões. Ou seja, o ativo total foi de de R$ 1,5 bilhão, e dívidas de R$ 1,6 bi. Essas receitas cresceram 80% em 5 anos.

Para essa conta, a Sports Value desconsidera as dívidas fiscais e com os estádios. O valor que entra na conta é somente de dívidas da operação dos clubes. No método utilizado, o ativo circulante e imobilizado, o valor de marca, jogadores, ativos intangíveis e direitos esportivos (Registros nas federações e na CBF) foram levados em consideração.

Valuation x Receita Total dos clubes em 2024 Imagem: Divulgação/Sports Value

Corinthians 'persegue' Palmeiras em avaliação

Até 2020, o Corinthians estava à frente do rival Palmeiras na lista de clubes mais valiosos do Brasil. À época, Timão aparecia com R$ 2,2 bi, contra R$ 2,1 bi do Alviverde.

Em 2021, a equipe palestrina ultrapassou a corintiana, principalmente pela sua reestruturação financeira. Desde então, o Corinthians tenta se aproximar dos números do adversário, mas permanece na terceira colocação há quatro temporadas.

Corinthians aponta R$ 2,4 bi em dívidas

Em balanço recente, o próprio Corinthians apontou aproximadamente R$ 2,4 bilhões em dívidas e "caixa estrangulado". Os dados financeiros foram atrelados ao pedido de Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Deste montante, a equipe alega que R$ 703 milhões são referentes à construção da Arena e R$ 841 milhões em dívidas tributárias. O restante está ligado às questões trabalhistas, cíveis e desportivas.

O valor é R$ 100 milhões maior do que o apresentado em setembro, pela atual gestão, no "Dia da Transparência", em setembro. Naquela ocasião, a dívida bruta do Corinthians até junho de 2024 era de R$ 2,31 bilhões, contra R$ 2,189 bi em dezembro de 2023, no fim da gestão de Duilio Monteiro Alves.

Por outro lado, o presidente Augusto Melo aponta que o clube está saindo da situação financeira complicada dos últimos anos. Ele atribui a evolução aos patrocínios e à maior credibilidade no mercado.