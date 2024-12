Com três gols de Noslin, Lazio supera o Napoli e avança às quartas da Copa da Itália

Nesta quinta-feira, a Lazio venceu o Napoli por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da Copa da Itália. No Estádio Olímpico de Roma, Noslin marcou os três gols dos mandantes, enquanto Giovanni Simeone fez o tento do Napoli.

Nas quartas de final, a Lazio espera o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Udinese. O Napoli, por sua vez, passa a ter somente o Campeonato Italiano até o fim da temporada, onde é o líder, com 32 pontos.

Laizo e Napoli se enfrentam novamente no domingo, desta vez pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por S.S. Lazio (@official_sslazio)

A Lazio desperdiçou a primeira grande chance de jogo. Aos 19 minutos, Zaccagni cobrou pênalti à meia altura e parou em defesa de Caprille.

Aos 31, no entanto, os mandantes abriram o placar. Noslin aproveitou passe de cabeça de Gigot em escanteio e balançou as redes.

Pior na partida, o Napoli empatou quatro minutos depois. David Neres chutou rasteiro e, no rebote, Giovanni Simeone deu um carrinho e empurrou para o gol.

A Lazio voltou à frente do placar antes do intervalo. Aos 40, Pedro deu passe de letra e deixou Noslin na cara do gol para fazer o segundo. O goleiro Mandas ainda realizou uma defesaça em chute de Simeone para manter os mandantes na frente.

Na segunda etapa, a Lazio chegou ao terceiro tento. Zaccagni cruzou da esquerda e Noslin ganhou pelo alto para anotar seu hat-trick.

Com dois gols de desvantagem, o Napoli partiu para cima e acionou Lukaku, mas não conseguiu mudar o placar.