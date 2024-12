Com suporte da Esportes da Sorte, Corinthians planeja mais reforços de impacto para 2025

Tendo como principal caso de sucesso a chegada de Memphis Depay, que trouxe retorno dentro e fora dos gramados, o Corinthians trabalha com a ideia de fazer pelo menos mais duas grandes contratações para a temporada de 2025. Assim como na aquisição do atacante holandês, a expectativa é de que a Esportes da Sorte, patrocinadora máster, forneça aporte financeiro para garantir ao menos mais um grande nome ao clube.

A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do Corinthians está se planejando para a contratação de um jogador midiático com o suporte da patrocinadora e outro atleta de impacto com recursos próprios, sem a participação da Esportes da Sorte. Além do retorno em termos de marketing, o clube quer reforçar o elenco pensando na disputa da Copa Libertadores.

O Corinthians, inclusive, já está ativo no mercado em busca de um zagueiro. A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do clube vem conversando com alguns representantes e espera reforçar o setor que tanto oscilou ao longo de 2024.

O que pode mudar o planejamento do Corinthians para 2025 é o possível afastamento de Augusto Melo, que, apesar de ter liminar concedida pela Justiça, ainda pode passar por votação de impeachment no Conselho Deliberativo nesta primeira quinzena de dezembro.

É importante destacar, porém, que não há risco da Esportes da Sorte deixar o clube em caso de afastamento de Augusto. A casa de apostas tem contrato com o Timão até final de 2026 e avalia a parceria como positiva até o momento.

A diretoria do Corinthians, mesmo antes do final da temporada atual, trabalha no planejamento para 2025 junto com a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz. Chegadas e saídas de atletas vêm sendo discutidas no CT Joaquim Grava, com participação ativa do executivo Fabinho Soldado.

O técnico Ramón Díaz é, inclusive, o primeiro nome confirmado no Corinthians para a próxima temporada. A série de oito vitórias no Brasileirão e o bom desempenho da equipe garantiram a continuidade do comandante e do auxiliar Emiliano Díaz.