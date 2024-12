Com Maracanã lotado, Fluminense tenta se afastar da queda diante do Cuiabá

Para confirmar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, o Fluminense enfrenta o já rebaixado Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada. Uma vitória pode servir de alívio para um time que correu risco de queda durante toda a competição. Mais uma vez terá apoio total da torcida, com a expectativa de presença de 60 mil torcedores.

O Fluminense não vence há seis jogos, mas vem se mantendo fora da zona de rebaixamento, muito pela incompetência dos seus adversários diretos. Com 40 pontos, o time carioca só pensa no triunfo para poder terminar a rodada fora do descenso. E para não depender do seu último jogo, contra o Palmeiras, em São Paulo.

O Cuiabá, por sua vez, já teve o seu rebaixamento decretado e apenas cumpre tabela nesta reta final de competição. O objetivo é terminar o torneio com a cabeça erguida e, talvez, levando um adversário para a Série B.

No retrospecto geral, o Fluminense leva grande vantagem. Foram sete jogos, com cinco triunfos do time carioca, um empate e apenas uma derrota. No Maracanã, tem 100% de aproveitamento.

O técnico Mano Menezes não terá o meia Paulo Henrique Ganso, suspenso. Sem o seu principal armador, Lima deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares, ao lado de Martinelli, Bernal e Arias.

No ataque, o treinador deve continuar apostando na juventude de Kauã Elias. Com isso, Cano, artilheiro do time nos últimos anos, segue como opção no banco de reservas. A dúvida fica em cima de Keno, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita.

"É muito difícil pedir para o torcedor ter calma. Sempre penso o seguinte: você pode pedir para o torcedor ir. Acho que o que (a torcida) vai em número maior na quinta-feira (contra o Cuiabá), precisamos disso, queremos que vá. Mas a equipe tem que fazer a parte dela para que essa força se transforme em algo positivo dentro do Maracanã", afirmou Mano Menezes.

No Cuiabá alguns jogadores estão antecipando a saída do clube, como o atacante Jonathan Cafú e o meia Filipe Augusto. O técnico Bernardo Franco junta os cacos para saber com quem poderá contar nesta quinta-feira.

A certeza é que não terá Max, suspenso. O treinador deve apostar novamente na experiência do zagueiro Alan Empereur e do atacante Isidro Pitta, um dos poucos destaques da equipe na competição.

"O Cuiabá merece muito respeito, e acho que conquistou esse respeito na Série A nas quatro temporadas. Um clube que tem pouco mais de 20 anos de história. Quando a diretoria assumiu, o clube estava na segunda divisão do Campeonato Mato-Grossense e conseguiu em 11 anos estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisamos entender esse fenômeno Cuiabá, que tem muito mais acertos do que erros nesta trajetória", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CUIABÁ

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa; Lima, Martinelli, Bernal e Arias; Serna e Kauã Elias. Técnico: Fernando Diniz.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Clayson, Isidro Pitta e Eliel. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).