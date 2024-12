Com hat-trick de Noslin, Lazio supera Napoli e avança às quartas da Copa da Itália

A Lazio avançou às quartas de final da Copa da Itália ao vencer o Napoli por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico de Roma, com direito a hat-trick do atacante holandês Tijjani Noslin. De quebra, a equipe da casa aumentou o tabu para quatro jogos sem perder para o rival.

O Napoli, no entanto, leva a melhor no retrospecto geral, com 60 vitórias, 47 derrotas e 49 empates. No entanto, terá que lamentar a eliminação precoce na competição e focar no Campeonato Italiano, no qual é líder.

Já a Lazio terá um outro grande desafio pela frente na Copa da Itália, tendo que encarar o Milan nas quartas de final. O time rossonero é o sétimo colocado do Campeonato Italiano e não vive grande fase na temporada.

As emoções foram reservadas quase todas para o primeiro tempo. Aos 21 minutos, a Lazio teve um pênalti a seu favor, mas Zaccagni desperdiçou a cobrança. Mesmo após a falha, o time mandante continuou melhor.

Aos 32, Noslin recebeu com o gol vazio e só desviou para o fundo das redes. O Napoli reagiu e empatou aos 36. Simeone aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Mas a Lazio continuou pressionando e fez o segundo aos 41, em um chute rasteiro do atacante holandês.

No segundo tempo, a Lazio não deixou o Napoli respirar e não demorou para fazer o terceiro. Noslin recebeu um belo cruzamento e cabeceou para o fundo das redes. O time visitante até esboçou uma reação, mas acabou parando na marcação do adversário, que comemorou a classificação.

Curiosamente, os clubes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h45, pelo horário de Brasília, no Campeonato Italiano. O palco da partida será o estádio Diego Armando Maradona.