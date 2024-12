Com duas a menos, Palmeiras perde do Flamengo e dá adeus à Copinha feminina

O Palmeiras encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota por 2 a 0 para o Flamengo. Mariana e Ana Papel anotaram o gol do time carioca no duelo da terceira fase, que aconteceu no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo.

Com esse resultado, o Verdão não conseguiu ficar entre as três melhores campanhas dos segundos colocados e deu adeus à competição no ano de estreia. A equipe alviverde fica com seis pontos, na segunda posição do Grupo. Enquanto o Flamengo avança à próxima fase como líder, com nove pontos.

Fim de jogo no Rodolfo Crespi. Após duas vitórias nas duas primeiras partidas, as #CriasPalestrinas foram superadas pelo Flamengo por 2 a 0 e se despedem da Copinha Feminina na segunda posição do grupo C.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Duda foi expulsa e deixou o Palmeiras desfalcado. A atleta derrubou Ingrid, que saia cara a cara com a goleira, na entrada da área.

O Flamengo abriu o placar aos 33 minutos, com gol de Mariana. Na segunda etapa, as Palestrinas perderam Fabi, que foi expulsa, aos 30, após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Nos acréscimos do segundo tempo, Barraca cabeceou e Ravena defendeu. No rebote, Ana Papel estudou a rede.

Antes de encarar o Flamengo, as Palestrinas haviam vencido Botafogo-PB e Minas Brasília-DF.