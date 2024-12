Com Corinthians classificado, Libertadores de 2025 chega a 36 equipes confirmadas

A Copa Libertadores de 2025 está tomando forma. Com o recém classificado Corinthians, a edição do ano que vem chegou a 36 equipes confirmadas, restando apenas uma vaga no Brasil e outros dez lugares para times do continente sul-americano.

Com o título do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na própria Libertadores, a zona de classificação para a competição continental saiu de G-6 para G-8 no Campeonato Brasileiro, permitindo assim que o Timão garantisse seu lugar no torneio. Na última rodada do Brasileirão, Bahia, Cruzeiro e Vasco disputarão a última vaga.

A Argentina, país com direito a até sete vagas, já possui três representantes: Vélez Sarsfield, Estudiantes e Racing. O primeiro clube classificado para a edição de 2025 da Libertadores foi o San Antonio Bulo Bulo, que venceu o torneio de apertura do Campeonato Boliviano em maio.

A pré-Libertadores acontecerá entre fevereiro e março de 2025, enquanto a fase de grupos começará em abril e irá até o fim de maio. As oitavas de final serão iniciadas em agosto.

Veja todos os times classificados para a Libertadores 2025:

- Argentina (restam quatro vagas)

Estudiantes

Racing (Campeão da Copa Sul-Americana)

Vélez Sarsfield

- Bolívia (restam três vagas)

San Antonio Bulo Bulo

- Brasil (resta uma vaga)

Botafogo (Campeão da Copa Libertadores)

Corinthians

Fortaleza

Flamengo

Internacional

Palmeiras

São Paulo

- Chile (não restam vagas)

Colo-Colo

Deportes Iquique

Ñublense

Universidad de Chile

- Colômbia (restam três vagas)

Atlético Bucaramanga

- Equador (não restam vagas)

Barcelona de Guayaquil

El Nacional

Independiente Del Valle

LDU de Quito

- Paraguai (não restam vagas)

Cerro Porteño

Libertad

Nacional-PAR

Olimpia

- Peru (não restam vagas)

Allianza Lima

Melgar

Sporting Cristal

Universitario

- Uruguai (não restam vagas)

Boston River

Defensor

Nacional-URU

Peñarol

- Venezuela (não restam vagas)