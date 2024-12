Claúdio Tencati não esconde frustração por derrota em casa e pede desculpas ao torcedor

Lutando contra o rebaixamento, o Criciúma foi derrotado em casa pelo Flamengo por 3 a 0 nesta quarta, pelo Brasileirão. O resultado dificultou muito a vida do Tigre, que pode cair nesta quinta após uma combinação de resultados. O técnico Cláudio Tencati não escondeu sua frustração pela derrota diante de seu torcedor.

"Nós devemos, nesse momento, pedir desculpa ao torcedor do Criciúma. Deveríamos ter entregado, nos jogos em casa, mais do que nós entregamos. Estamos frustrados, eu estou frustrado", disse o treinador.

Em caso de vitória do Fluminense contra o Cuiabá nesta quinta, o Criciúma estará matematicamente rebaixado à Série B. Porém, Tencati disse acreditar nos "deuses do futebol" para que o Tigre chegue na última rodada com chances de permanência.

"A gente tem esse sentimento de frustração, mas se os deuses do futebol contribuírem com a gente, os dois (adversários diretos) perdem amanhã também, e nós estamos vivos até a última rodada e vamos para um confronto direto (contra o Bragantino). E se tiver que ser fora de casa, vou lembrar que o acesso nosso para a Série B foi fora de casa, dependendo de outros resultados. Se tiver que ser assim, vai ser assim", finalizou Tencati.

Com 38 pontos em 37 jogos, o Criciúma é o 17º colocado do Brasileirão. Na última rodada, a equipe catarinense enfrentará o RB Bragantino, neste momento na 18ª posição. A partida é neste domingo, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília).