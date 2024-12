Chaveamento do Mundial de Clubes 2025: quem brasileiros podem pegar?

Os grupos do Super Mundial de Clubes da FIFA foram oficialmente definidos nesta quinta-feira (5) durante um sorteio marcado por diversas restrições e critérios específicos. O evento não apenas organizou os confrontos iniciais da fase de grupos, como também delineou o caminho das equipes no mata-mata, revelando possíveis encontros decisivos nas etapas finais.

Como os brasileiros ficaram divididos?

Palmeiras -- Grupo A

-- Grupo A Flamengo -- Grupo D

-- Grupo D Fluminense -- Grupo F

-- Grupo F Botafogo -- Grupo B

Imagem: Reprodução

Chaveamento do mata-mata

Oitavas

1º Grupo A x 2º Grupo B

1º Grupo C x 2º Grupo D

1º Grupo E x 2º Grupo F

1º Grupo G x 2º Grupo H

1º Grupo B x 2º Grupo A

1º Grupo D x 2º Grupo C

1º Grupo F x 2º Grupo E

1º Grupo H x 2º Grupo G

Quem os brasileiros podem pegar nas oitavas?

Como integrante do Grupo A, o Palmeiras pode enfrentar o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, o Seattle Sounders e o Botafogo. Os confrontos dependem do desempenho dos times na primeira fase da competição.

Além do Palmeiras, o Botafogo pode enfrentar também o Porto e o Al Ahly e o Inter Miami. O possível confronto entre o alviverde e o time carioca seria o único das outavas de final.

O Flamengo, por sua vez, pode se deparar com o Bayern de Munique nas oitavas. Além do alemão, o Boca Juniors, o Benfica e o Auckland City também podem ser adversários do rubro-negro.

Cabeça de chave do grupo F, o Fluminense pode enfrentar a Inter de Milão e o River Plate. O tricolor também pode disputar o mata-mata com o Monterrey (México) e o Urawa Reds (Japão).

Como foi definido o sorteio?

Clubes de um mesmo país não poderiam estar no mesmo grupo, com exceção dos integrantes da Uefa. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Com 12 representantes no torneio, metade das chaves terá dois europeus.

Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não ficará junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras — todos no pote 1. O Alvinegro carioca, atual campeão da Libertadores, não ficou no pote principal com os outros times brasileiros e do River Plate devido à sua posição no ranking da Conmebol, ficando atrás inclusive do Boca Juniors.

Cabeças de chave da Uefa e da Conmebol serão dispostos em grupos de forma com que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Na fase eliminatória, os dois melhores das duas principais confederações também ficarão em lados diferentes do chaveamento.