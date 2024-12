Casão: Botafogo não precisa que São Paulo entregue jogo para ser campeão

O Botafogo não precisa que o São Paulo facilite na última rodada para ser campeão brasileiro, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (5).

O Glorioso ficará com o título até com um empate contra o Tricolor no Nilton Santos, já que tem vantagem de três pontos sobre o vice-líder Palmeiras.

O Botafogo, se for campeão, vai ser porque ele vai empatar jogando mais ou menos com o São Paulo ou vai ganhar do São Paulo atropelando, como ele vem fazendo.

O São Paulo está jogando muito mal. Além disso, olha a diferença de pontos, a diferença da tabela. Muita gente vai usar como justificativa essa história da possível entregada do São Paulo, mas isso não existe.

Se o Botafogo ganhar, vai ser porque o Botafogo é o melhor time da América do Sul. Ele precisa que alguém entregue alguma coisa para ele?

Casagrande

Segundo Casão, o Palmeiras não pode se queixar de depender de uma vitória do São Paulo contra o Botafogo para ser campeão.

O Botafogo está ganhando título porque atropelou o Palmeiras no Allianz Parque. Essa é a realidade.

Ninguém deu nada de presente para o Botafogo. Ninguém facilitou nada para o Botafogo, muito pelo contrário.

Ninguém acreditava no Botafogo. O título estava nas mãos do Palmeiras se ele empatasse no Allianz, e o Botafogo atropelou o Palmeiras.

Casagrande

