Bragantino vence o Athletico-PR e mantém chance de evitar queda à Série B

Nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visitou o Athletico-PR na Ligga Arena e venceu por 2 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Eduardo Sasha (2), enquanto Erick deixou diminuiu.

Com o resultado positivo, o Massa Bruta segue vivo pela permanência na Série A. A equipe se encontra na 17ª posição, agora com 41 pontos, somente um a menos em relação ao Athletico-PR, primeiro time fora do Z4. O Fluminense também jogou nesta noite. O time carioca venceu o Cuiabá, chegou a 43 pontos e ultrapassou o Furacão. No entanto, ainda corre risco de rebaixamento. Neste cenário, o Bragantino necessita da vitória na última rodada, além de ter que torcer por um tropeço de Fluminense ou Athletico-PR.

O Red Bull Bragantino entra em campo neste domingo, contra o Criciúma, pela última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Fluminense encerra a competição contra o Palmeiras, no mesmo dia e horário. Desta vez, no Allianz, Parque.

O gol do Bragantino saiu aos 14 minutos, com Eduardo Sasha. O atacante recebeu de Hurtado, antecipou a marcação e mandou para o fundo das redes.

Erick empatou aos 29do segundo tempo, após receber o cruzamento de Zapelli.

No entanto, o Bragantino não desistiu e buscou a vitória aos 37, novamente com Sasha. O atleta pegou a sobra dentro da área e não perdoou.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 05 de dezembro (quinta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (BA)

Cartões amarelos: Fernandinho (Athletico-PR); Pedro Henrique, Matheus Fernandes, Vinicius Pereira, Eduardo Sasha e Jadsom (Red Bull Bragantino)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOL: Erick, aos 29? do 2ºT (Athletico-PR); Eduardo Sasha, aos 14? do 1ºT, e aos 37? do 2ºT (Red Bull Bragantino)

ATHLETICO-PR: Mycael; Leo Godoy (Fernandinho), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho (Lucas Di Yorio) e Erick; Nikão (Canobbio), Christian (Bruno Zapelli) e Cuello; Pablo (Emersonn)



Técnico: Lucho González

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; José Hurtado (Douglas Mendes), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Jadsom) e Lucas Evangelista; Lincoln (Guilherme), Jhon Jhon e Vinicinho (Raul); Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra