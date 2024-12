Bournemouth vence o Tottenham e ensaia reação no Campeonato Inglês

Em um confronto de duas equipes que tentam migrar do pelotão intermediário para parte de cima da tabela, o Bournemouth levou a melhor sobre o Tottenham nesta quinta-feira e venceu o rival por 1 a 0, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado positivo, a equipe do técnico Andoni Iraola engatou a segunda vitória seguida e chegou aos 21 pontos e ocupa agora a 9ª posição. Já o Tottenham, que vinha de um empate no torneio, não conseguiu se reabilitar, contabiliza um ponto a menos e aparece em 10º lugar.

Jogando em casa, o Bournemouth fez valer o mando de campo e tomou a iniciativa de buscar o ataque. Diante de um adversário que teve dificuldades para encaixar a marcação, o gol não demorou a sair.

Aos 15 minutos, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Huijsen subiu no segundo pau e cabeceou firme para vencer o goleiro Forster e inaugurar o placar no Vitality Stadium fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

O segundo tempo foi de poucas oportunidades para as duas equipes. Com o 1 a 0 a favor, o Bournemouth se fechou na defesa, bloqueou o meio-campo e conseguiu garantir o triunfo na competição.

Mais cedo, o Fulham recebeu o Brighton e conseguiu uma importante vitória de 3 a 1 em cima do Brighton sob o apoio de sua torcida. O resultado deixa os dois times muito próximos na tabela. Os anfitriões ocupam a sexta colocação com 22 pontos. Com um a mais, a equipe rival aparece no quinto posto.

O Fulham abriu o placar com Iwobi, que recebeu um presente do goleiro Verbrugen na saída de bola e inaugurou o marcador aos três minutos. Já no segundo tempo, Baleba deixou tudo igual em belo chute de fora da área.

A vitória, porém, foi definida a partir dos 30 minutos. O'Riley tentou aliviar o perigo e acabou mandando a bola para as próprias redes fazendo um gol contra. Já no fim Iwobi achou espaço para o chute e determinou a vitória de 3 a 1 do Fulham.