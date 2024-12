Botafogo venceu todos os jogos contra times do G-4 do Brasileirão

A fase do Botafogo tem sido especial. Nesta quarta, o Glorioso bateu o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, pelo Brasileirão. Mesmo contra um adversário do G-4, o Fogão foi resiliente até o fim e venceu os gaúchos, podendo apenas empatar na última rodada para assegurar o título do Campeonato Brasileiro.

Um dos trunfos do Botafogo nesta edição do torneio foram os jogos contra adversários do G-4. Atualmente, este seleto grupo é composto por Palmeiras, Flamengo e Internacional. Foram seis confrontos contra estes rivais e o Fogão teve 100% de aproveitamento.

TUDO PARA CONQUISTAR O BRASIL! BOM DIA, FOGÃO! ??? #VAMOSBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/QigCZQfsIS ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 5, 2024

Contra o Palmeiras, única equipe que pode tirar o título da equipe do Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1 a 0 no estádio Nilton Santos e recentemente, bateu o Verdão por 3 a 1 em pleno Allianz Parque.

Além disso, o Glorioso bateu o Internacional duas vezes pelo placar de 1 a 0. Por fim, derrotou o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã e goleou o Mengão por 4 a 1 no Nilton Santos.

Com 76 pontos em 37 jogos, o Botafogo precisa apenas de um empate contra o São Paulo na última rodada para ser campeão. O confronto com o Tricolor Paulista é neste domingo, às 16h (de Brasília).