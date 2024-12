Botafogo será campeão brasileiro em oito de nove cenários na última rodada

Botafogo (76 pontos) e Palmeiras (73 pontos) brigam pelo título do Campeonato Brasileiro na última rodada, marcada para o domingo (8). Em oito de nove cenários, o título fica com o clube do Rio de Janeiro.

O que o Botafogo precisa fazer?

Ganhar ou empatar com o São Paulo. O time de Artur Jorge encara os paulistas no Nilton Santos e, se não sair de campo derrotado, garante o seu terceiro título do torneio nacional independentemente do que aconteça em Palmeiras x Fluminense, marcado para o Allianz Parque.

O que o Palmeiras precisa fazer?

Ganhar do Fluminense e torcer para o São Paulo. O alviverde não depende só dele: além de vencer o seu compromisso em casa, precisa ver o seu rival estadual superando o Botafogo. Neste caso, os dois times empatariam no número de pontos, mas os comandados de Abel Ferreira faturariam o troféu pelo número de vitórias.

Todos os cenários

Vitória do Botafogo + vitória do Palmeiras: título do Botafogo

Vitória do Botafogo + empate do Palmeiras: título do Botafogo

Vitória do Botafogo + derrota do Palmeiras: título do Botafogo

Empate do Botafogo + vitória do Palmeiras: título do Botafogo

Empate do Botafogo + empate do Palmeiras: título do Botafogo

Empate do Botafogo + derrota do Palmeiras: título do Botafogo