Belmonte vê Ruan e Marcos Antônio como acertos e fala sobre futuro de Luciano no São Paulo

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, fez uma avaliação dos reforços trazidos pelo São Paulo na última janela de transferências. Ele vê o zagueiro Ruan e o volante Marcos Antônio como acertos da gestão, mas admite que Santiago Longo e Jamal Lewis ainda não convenceram.

Belmonte, aliás, disse que a diretoria irá se esforçar para adquirir Ruan e Marcos em definitivo, pois vê a dupla como "útil". Já em relação a Longo e Jamal, o clube analisa os dois atletas e ainda não tem convicção da permanência deles em 2025.

O britânico, inclusive, está tratando de um problema no tornozelo e pode ser submetido a cirurgia. Se isso acontecer, o São Paulo deve devolvê-lo ao Newcastle antes do previsto.

"O Marcos Antônio e o Ruan já são realidades no nosso elenco, são jogadores muito úteis. Nós faremos o possível para adquiri-los. O Santi jogou muito pouco, apenas uma partida. Portanto, ainda não sabemos se ele ficará conosco após o meio do ano que vem. O Jamal ele vai voltar para a Inglaterra pois está com um problema no tornozelo e talvez precise passar por cirurgia. Estamos fazendo uma análise junto ao Newcastle dessa volta. De quatro, dois deram certo e dois não deram certo", analisou o dirigente em entrevista ao Uol.

Outro tema abordado por Belmonte foi Luciano. Na última quarta-feira, após a derrota para o Juventude, o atacante deixou o futuro em aberto e disse que "não sabe" se permanecerá no Morumbis na próxima temporada. O diretor, no entanto, o vê como uma peça "fundamental" do elenco e diz que ele "só sairá se quiser".

"O Zubeldía acha o Luciano um jogador importante. Nós da diretoria também achamos. O Luciano não é moeda de troca. Que jogador dessa posição te dá 18 gols por temporada? Ele é um jogador fundamental no nosso elenco, é talentoso. O que ele falou na saída de campo é característica dele. Falei para ele nessa semana: 'você só sai do São Paulo se quiser'. Eu tenho que entender se chegar uma proposta muito boa para ele. Mas não estamos vendendo o Luciano, ele não está à venda. Mas, se surgir uma proposta, pode ser vendido, como qualquer atleta do clube. Luciano é fundamental. Um jogador que, sem ser centroavante, te entrega 16 ou 17 gols por temporada não pode ser descartado", disse.

Titular absoluto do São Paulo, Luciano defende o clube desde 2020 e, nesta temporada, soma 18 gols em 60 partidas disputadas pelo time. Ele recentemente renovou seu contrato com o Tricolor até o fim de 2026.