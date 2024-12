Após vitória sobre o Cuiabá, Fuentes diz que Fluminense está pronto para o "exame final" no Brasileirão

O Fluminense vai decidir sua situação no Campeonato Brasileiro somente na última rodada. Após vencer o Cuiabá na noite desta quinta-feira, o Tricolor subiu para a 15ª posição na tabela. Entretanto, a vitória do RB Bragantino sobre o Athletico-PR impediu que a equipe de Mano Menezes garantisse sua permanência na Série A.

O triunfo no Maracanã foi o primeiro após um jejum de seis partidas e deu mais confiança ao Tricolor na luta contra o rebaixamento.

"Nós estamos felizes, porque seguíamos o trabalho e sabíamos que era um jogo muito difícil e onde muitas coisas estavam em jogo, mas soubemos seguir adiante e entregar o melhor de nós, e aqui estamos novamente diante de uma situação positiva. Conseguimos dar uma alegria à torcida na última partida do ano em casa. Agora, esperamos fazer o mesmo contra o Palmeiras," afirmou o lateral Gabriel Fuentes, que teve atuação destacada na partida.

KENO CHUTA, O GOLEIRO DÁ REBOTE E KEVIN SERNA ABRE O PLACAR NO MARACA! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/4N3EWFfOSK ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

Sobre a decisão contra o Verdão, no próximo domingo, no Allianz Parque, o jogador garantiu que o time está pronto para encarar o desafio. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega na rodada final disputando o título com o Botafogo.

"Somos uma equipe grande e forte que tem jogadores acostumados com esse tipo de situação, que já jogaram muitas finais e teremos uma a mais. Como se diz, esse será o exame final do ano e teremos que passar, e o grupo está disposto e com muita vontade de ir a São Paulo fazer o melhor," finalizou.