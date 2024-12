Após 8 jogos sem marcar, Coutinho brilha contra o Galo e é vice-líder em gols pelo Vasco desde setembro

Philippe Coutinho teve um início de passagem apagado pelo Vasco da Gama. Com apenas dois gols em 16 jogos, o meia-atacante vinha tendo desempenho abaixo do esperado, estando há oito jogos sem marcar. No entanto, a vitória contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pode ser uma virada de chave para o camisa 11, que marcou um gol e deu uma assistência no confronto.

Com o tento e o passe para bola na rede, Coutinho se tornou o vice-líder em gols e em participações para gols do Vasco desde setembro. São três gols e uma assistência no período. Os dados são do Sofascore.

? Philippe Coutinho é o vice-líder em gols e participações em gols do @VascodaGama desde setembro! ?? ?? 13 jogos (7 titular)

?? 3 gols

?? 1 assistência

?? 4 participações em gols (!)

? 14 finalizações (6 no gol!)

? 9 passes decisivos

? 1 grande chance criada

? 14 faltas... pic.twitter.com/DRYOGAI7Yu ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 5, 2024

Além das duas participações desta quarta, Coutinho também foi às redes no empate contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e na derrota para o Atlético-MG, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. No recorte, ele fica atrás apenas de Vegetti, que possui um gol a mais.

O triunfo contra o Galo classificou o Cruzmaltino para a Copa Sul-Americana e ainda manteve o clube matematicamente na briga por vaga na Libertadores. Para isso, no entanto, os cariocas precisariam contar com derrotas de Bahia e Cruzeiro na última rodada, além de tirar uma diferença de 12 gols de saldo para os baianos.

O Gigante da Colina enfrenta o rebaixado Cuiabá em seu último confronto no Campeonato Brasileiro, enquanto o Bahia recebe o Atlético-GO (também já rebaixado) e o Cruzeiro joga contra o Juventude. Todas as partidas serão neste domingo, a partir das 16h (de Brasília).