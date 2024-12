Alicia: Palmeirense que vê vice como tragédia desconhece futebol brasileiro

O possível vice-campeonato brasileiro do Palmeiras não deve ser encarado como um resultado ruim pelo torcedor, afirmou Alicia Klein, no Fim de Papo, nesta quarta (4).

A colunista opinou que alguns torcedores podem estar mal-acostumados com a boa fase do Palmeiras.

Falar em desastre, tragédia, vergonha e coisas assim é desconhecer a realidade do nosso futebol. E é estar muito mal-acostumado. Olha o que o Palmeiras ganhou nos últimos quatro anos.

Alicia Klein

