ADXC 8: Atletas batem peso antes do show desta sexta; saiba como assistir ao vivo

Depois de uma semana intensa de programações oficiais para a oitava edição do Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC 8), os lutadores estão finalmente prontos para o show, que acontece nesta sexta-feira (6), em Al Ain, Emirados Árabes Unidos. Liderando o card, estão os astros brasileiros Jafel Filho, Roberto Cyborg e Thalison Soares, que enfrentam o iraquiano Amir Albazi, o ganês Haisam Hida e o emiradense Khaled Al Shehhi, respectivamente, nas três lutas principais. O evento será transmitido ao vivo, com exclusividade, pela plataforma online tx7.com, a partir das 11h (horário de Brasília).

Nesta quinta-feira foi realizada a cerimônia oficial de pesagem, na qual todos os atletas confirmaram os pesos das suas respectivas categorias. A maior diferença na balança ficou entre Roberto Cyborg e Haisam Hida. Mais pesado, o brasileiro cravou 107kg, enquanto o africano ficou um pouco acima dos 103kg. Na sequência, todos os integrantes do card ficaram frente a frente, mais uma vez, para a última encarada antes do evento.

A cena já havia sido vista também após a coletiva de imprensa, na última quarta-feira. O evento, que contou com as principais estrelas do card, teve também a presença de autoridades, incluindo Tareq Al Bahri, gerente-geral da International Vision Sports Management (IVSM) e mandatário do ADXC, que expressou seu entusiasmo e sua satisfação com mais uma edição de sucesso do evento.

"Enquanto celebramos o 53º Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos, é um prazer receber todos em um evento que honra nossa identidade e herança nacional, ao mesmo tempo em que promove o jiu-jitsu, o grappling e as artes marciais mistas. A oitava edição do Abu Dhabi Extreme Championship consolida ainda mais o papel de Abu Dhabi como líder global nesses esportes", afirmou Al Bahri.

Também estiveram no evento Saeed Al Dhaheri, diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional de Al Ain e Al Dhafra do DCT Abu Dhabi, nomes fundamentais para a realização do show.

Cyborg: "Estou há dois anos esperando essa revanche"

Um dos destaques do ADXC 8, Roberto Cyborg também foi um dos protagonistas na frente do microfone. O atleta pesadíssimo que enfrenta Haisam Hida admitiu ter uma motivação extra para o confronto, já que foi finalizado pelo ganês em 2022, no único confronto entre eles.

"Enfrentei o Haisam em 2022, e as coisas não saíram como o esperado. Acabei subestimando seu potencial, tentei entrar em uma queda, não deu certo e ele acabou me finalizando em um armlock. Desde esse dia, quero essa revanche. E agora chegou o momento. Estou muito feliz por ter essa oportunidade, e grato ao ADXC por fazer isso acontecer. A hora chegou", afirmou Cyborg.

O iraquiano Amir Albazi, número 3 no ranking do peso-mosca (57 kg) do UFC, se mostrou entusiasmado com a estrutura do evento. Ele enfrenta o brasileiro Jafel Filho na luta principal do card, sem quimono, na categoria dos pesos-penas.

"O Abu Dhabi Extreme entregou um evento de classe mundial, destacando os Emirados Árabes Unidos como a capital global dos esportes de combate e um destino de destaque para os atletas. Cada edição eleva o nível dos esportes de combate no cenário internacional", afirmou o atleta do Ultimate.

Todas as emoções do ADXC 8 poderão ser assistidas ao vivo pela TX7.com a partir das 11h (de Brasília). A plataforma também oferecerá a reprise para quem não puder acompanhar no momento. O Instagram oficial do ADXC (@adxcofficial) também anunciará os resultados em tempo real. Mais informações sobre o evento no site ADXCworld.com. Confira abaixo o card completo:

ADXC 8

6 de dezembro

Sexta-feira, 11h (horário de Brasília)

Al Ain, Emirados Árabes Unidos

CARD PRINCIPAL

Amir Albazi vs Jafel Filho (Grappling)

Roberto Cyborg vs Haisam Rida (Grappling)

Thalison Soares vs Khaled Al Shehhi (Jiu-Jitsu)

Movlid Khaybulaev vs James Gallagher (Grappling)

Maria Luisa Delahaye vs Brenda Larissa (Jiu-Jitsu)

CARD DE APRESENTAÇÃO

Daniel Barbosa 220v vs Thor Coringa (Grappling)

Saif Al Azeri vs Pablo Henrique (Jiu-Jitsu)

Salem Al Qbaisi vs Mukhammad Ramazanov (Jiu-Jitsu)

CARD PRELIMINAR

Omar Alfadhli vs Nicolás Ponce (Jiu-Jitsu)

Bakhromjon Ruziev vs Mido Mohamed (Grappling)

Abdulmalik Al-Murdhi vs Abdullah Al Farsi (Jiu-Jitsu)

Ahmed Al Bousari vs Craig McIntosh (Grappling)

Shamma Al Kalbani vs Peiqin Ge (Jiu-Jitsu)