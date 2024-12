Abel vê Brasileirão "praticamente definido", mas não tira Palmeiras da briga: "Vamos lutar até o fim"

O Palmeiras venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Com o resultado, a definição do Campeonato Brasileiro ficou para a última rodada. O tom do técnico Abel Ferreira, após a partida, porém, não foi de muito otimismo, mas garantiu que sua equipe vai "lutar até o fim".

A equipe palmeirense saiu atrás no placar, com gol de Matheus Pereira, no segundo tempo. O Verdão, porém, podia ter saído na frente ainda no primeiro tempo, com as diversas chances que criou. O goleiro Cássio foi destaque do time mineiro ao fazer grandes defesas. Mauricio e Estêvão anotaram os tentos que deram a vitória ao Palmeiras.

"A responsabilidade do treinador é levar a equipe em condições até a zona do gol e depois a criatividade e qualidade dos jogadores, acerto e calma de meter a bola. Quando falamos o que é jogar bem ou mal, é fazer dois arremates e ganhar o jogo. Hoje poderíamos ter chegado ao final da primeira parte com o jogo resolvido. Mas nossa equipe, mesmo com tudo isso, joga um bom futebol, nunca desiste, cria oportunidade uma atrás da outra, nem sempre faz o que produz, é verdade. Um orgulho tremendo desses jogadores pelo que tem sido as vicissitudes desse ano. Nos jogos decisivos, sempre os mesmos árbitros. Vamos continuar lutando até o fim", disse Abel.

No Beira-Rio, o Botafogo também fez a parte dele e venceu o Internacional, por 1 a 0. Com esses resultados, o time carioca seguiu na ponta e com os três pontos de vantagem. O Palmeiras somou 73 e se manteve na vice-liderança. A decisão ficou para a última rodada.

"Tivemos esse mérito de ser a única equipe que está conseguindo bater de frente com esse poderoso Botafogo. Há quatro anos estava na segunda divisão. É fruto do investimento que fez, da qualidade dos recursos humanos, tem tudo para ser campeões, vão jogar em casa, contra o São Paulo. Vamos procurar fazer o que temos que fazer em casa para depois irmos de férias com a consciência tranquila de que fizemos tudo até o fim, como foi com as outras. Foi com a Copa, lutamos até o fim. Foram duas equipes que nos eliminaram e foram as duas campeãs. Continuamos, quatro anos sempre a disputar títulos e vamos continuar a fazer isso", seguiu.

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Fluminense, no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília). No mesmo horário, o Botafogo enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos. O Tricolor paulista já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025.

"Estamos em uma série de 15 jogos que perdemos dois. Vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer, o Botafogo joga em casa. Vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Vamos procurar fazer o que nos compete. E se temos que nos queixar de alguém é de nós mesmos porque no jogo que tivemos em casa não fomos competentes o suficiente das quatro ou cinco oportunidade que tivemos, não conseguimos fazer uma, e na primeira vez que foi, fez gol. Aliás, foram três gols de bola parada: escanteio, tiro de meta e outro escanteio", finalizou.