Abel Ferreira 'joga a toalha': 'Acho que o campeonato está decidido'

Apesar da vitória de virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, o técnico Abel Ferreira 'jogou a toalha' na disputa do título brasileiro com o Botafogo.

"O Botafogo joga com o São Paulo em casa... Nós vamos jogar em casa, vamos fazer a nossa parte para irmos para as férias com a cabeça tranquila de que fizemos tudo que podíamos. Acho que o campeonato está decidido", disse o treinador em entrevista coletiva.

Abel apontou com um dos motivos para uma possível perda do título o fato de o Palmeiras ter jogado algumas partidas foram do Allianz Parque.

O Palmeiras joga no domingo, no Allianz Parque, diante do Fluminense, precisando apenas da vitória na última rodada. Ao mesmo tempo, o time alviverde torce para que o Botafogo perca do São Paulo, no Engenhão. Com estes resultados, os dois times terminariam com 76 pontos, mas o Palmeiras seria o campeão pelo maior número de vitórias.