Zubeldía fala sobre chance de Luciano deixar o São Paulo: "Sabe o que penso dele"

Luis Zubeldía comentou sobre a entrevista de Luciano, que ao fim do jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, não garantiu sua permanência no São Paulo em 2025. Especulado no Cruzeiro, o atacante tem chances de ser negociado na próxima janela de transferências, e o treinador tricolor não fugiu do tema.

"A direção sabe o que penso do Luciano, o Luciano sabe o que penso dele. A permanência de Luciano não é o que vai determinar se outro jogador será contratado. O elenco precisa de cinco reforços para complementar o que já temos, não porque alguém vai sair", disse Zubeldía.

A partir do próximo ano, o São Paulo terá que seguir uma cartilha de gestão imposta pela Galapagos Capital, gestora do FIDC lançado pelo clube e que repassará ao cofres tricolores R$ 240 milhões. Por isso, a diretoria tricolor terá de ser mais austera em termos de contratações e investimentos em geral. Isso afetará também o nível dos reforços para 2025 e os salários que poderão ser pagos a esses atletas. A saída de Luciano, por exemplo, aliviaria consideravelmente a folha salarial são-paulina.

"A situação não é fácil, sabemos que temos clubes com mais dinheiro, que podem pagar melhores salários, tem mais dinheiro para investir. Precisaremos de reforços e faremos de tudo para contratar, porque o próximo ano será mais difícil, a começar pelo Campeonato Paulista. O Corinthians mudou de patamar com as contratações, o Palmeiras sabemos do projeto que tem. O Santos subiu, o Bragantino precisamos ver o que vai acontecer, mas é um clube privado, tem dinheiro para aportar", prosseguiu Zubeldía.

Justamente por entender que o São Paulo precisa de reforços, o técnico argentino preferiu seguir colocando em campo força máxima nessa quarta-feira, contra o Juventude, mesmo já não tendo nenhum objetivo a ser alcançado, para poder avaliar algumas peças de forma mais assertiva. Para Zubeldía, não é possível analisar o desempenho de determinado nome caso ele não esteja atuando ao lado dos principais jogadores da equipe.

"Para poder avaliar Patryck corretamente, preciso colocá-lo ao lado dos melhores, como Lucas. Erick a mesma coisa, precisava vê-lo jogando próximo do Igor Vinícius para ter a real ideia de seu desempenho. Sabia que poderia acionar Moreira, Nestor, William e o próprio Rodriguinho, dependendo da minha proposta, mas os titulares também queriam jogar para se despedir da torcida", concluiu.