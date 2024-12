Yuri fica no Corinthians? Comissão se preocupa, e presidente tranquiliza

A comissão técnica do Corinthians e o presidente Augusto Melo mostraram reações diferentes ao comentarem o futuro de Yuri Alberto no clube após a vitória sobre o Bahia.

Mais para lá ou para cá?

Emiliano Díaz demonstrou preocupação e afirmou que a comissão tentará convencer Yuri Alberto a ficar. O auxiliar exaltou a superação do camisa 9 durante a temporada no Corinthians.

Isso não depende de nós. Depende do jogador, da diretoria. Fico feliz porque é um exemplo de vida. Falei que a filha dele tem que estar muito orgulhosa dele. Ele mostra a toda a garotada que sempre é preciso acreditar e trabalhar mesmo no momento difícil. Nos perguntaram o motivo de não tirarmos ele, e aí está o resultado. Acreditar, crer... Tomara que possa ficar, é um jogador importante para nós. Vamos tentar convencê-lo, mas não depende de nós. Emiliano Díaz em entrevista coletiva

Augusto Melo, por outro lado, afirmou que a torcida pode ficar tranquila e que Yuri Alberto é jogador do Corinthians. Ele citou a multa alta e destacou que não recebeu nada pelo jogador.

Yuri Alberto é jogador do Corinthians. Fiquem tranquilos. Não tem nada, nunca chegou nada. No que depender de mim, ele vai ficar. Claro que ele tem as vontades dele, mas ele ainda tem muita coisa para cumprir aqui. O torcedor pode ficar tranquilo. O que precisar e eu puder fazer, eu vou fazer para ele ficar. A multa dele é alta. Augusto Melo na zona mista

Yuri dá a volta por cima

Após um começo de ano instável, Yuri Alberto se consolidou como o grande nome do Corinthians no ano, pelo menos em gols. O atacante chegou aos 30 com o tento marcado na última terça-feira (3) sobre o Bahia.

O camisa 9 se tornou o artilheiro do Brasileirão com 14 gols e igualou Pedro na artilharia do Brasil ao longo da temporada. Ele ainda entrará em campo no ano na partida contra o Grêmio, no próximo domingo (8), pela última rodada do Brasileirão.

Yuri Alberto foi sondado por clube ingleses no meio do ano, mas permaneceu no Corinthians. Ele já afirmou que queria deixar o clube àquela altura.

Negaram antes de me perguntar. Sim [queria sair]. Teve momento em que queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio, o presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta, isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo, tem me dado força, creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada. Yuri Alberto após vitória do Corinthians sobre o Fortaleza pela Sul-Americana

O atacante tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. O vínculo com o Timão tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 507,2 milhões).