Vitória x Grêmio: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Vitória e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo terá transmissão exclusiva do canal Premiere, no pay-per-view. O Placar UOL acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

Sem mais chances de rebaixamento, o Vitória agora mira vaga na Sul-Americana e até sonha com Libertadores. O time baiano vem de triunfo sobre o Fortaleza é o décimo colocado da tabela, com 45 pontos, e está a cinco pontos do G-8.

O Grêmio também não corre mais risco de descenso. A equipe comandada por Renato Gaúcho bateu o São Paulo na última rodada e aparece uma posição abaixo. É o 11º, com 44 pontos.

Vitória x Grêmio - 37ª rodada do Brasileirão

Data: 4 de novembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Transmissão: Premiere