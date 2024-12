Artilheiro Alerrandro salva, e Vitória busca empate com o Grêmio em casa

Vitória e Grêmio empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (4), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima do campeonato.

O lateral João Pedro abriu o placar para o Grêmio, e Alerrandro empatou para o Vitória. O atacante do time baiano chegou a 14 gols, empatando com Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia do campeonato.

Com o resultado, o Vitória chega a 46 pontos e segue na 11ª colocação. Já o Grêmio soma 45 pontos, na 12ª posição. Ambos os times começaram a rodada livres do perigo de serem rebaixados.

O Vitória enfrenta o Flamengo fora de casa no domingo (8), na última rodada do campeonato, enquanto o Grêmio recebe o Corinthians em casa.

Como foi o jogo

O 1º tempo da partida foi marcado por um jogo muito leito e truncado. As equipes não mostraram intensidade no ataque e trocaram muitos passes no campo de defesa. Numa das poucas jogadas trabalhadas, o Grêmio abriu o placar com João Pedro aos 36 minutos da primeira etapa.

O Vitória voltou mais ligado na volta do intervalo. Com poucos minutos transcorridos no 2º tempo, o time baiano desperdiçou ao menos duas chances de empatar a partida. Em uma delas, Gustavo Mosquito fez boa jogada pela ponta-direita e finalizou nas mãos do goleiro Caíque, que entrou no lugar de Marchesín, substituído no intervalo.

Aos 20 minutos da reta final, veio o gol de empate do Vitória. Alerrandro aproveitou cruzamento de Cáceres e empatou de cabeça para o time baiano, chegando a 14 gols no Brasileirão, igualando Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia do campeonato.

Gols e destaques

Sem emoção. O relógio já marcava 25 minutos de partida e ainda não havia tido uma chance clara de gol. Apenas uma finalização para fora de Alerrandro pelo lado do Vitória e um chute por cima do gol do gremista Pepê.

1 x 0: Aos 36 minutos do 1º tempo, o lateral João Pedro recebeu passe de Pavón na diagonal, invadiu a área e bateu por baixo do goleiro Lucas Arcanjo.

E o jogo ficou feio de novo... Nos acréscimos do 1º tempo, Marchesín fez muita cera. O goleiro do Grêmio atrasou a saída de bola, caiu no gramado, levantou, reclamou com a arbitragem e recebeu o cartão amarelo. Na sequência, Marchesín caiu no gramado novamente e pediu atendimento médico. O árbitro Alex Gomes Stefano então deu mais 3 minutos de acréscimos. No intervalo, o goleiro foi substituído por Caíque.

Agora vai! Com 5 minutos da segunda etapa, o Vitória já havia criado duas chances de empatar a partida, mas parou nas mãos de Caíque.

1 x 1: Alerrandro empatou para o Vitória aos 20 minutos do 2º tempo. Cáceres recebeu pela direita, cruzou com açúcar, e Alerrandro apareceu na área para testar para o fundo do gol de Caíque.