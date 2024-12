Vitória do Palmeiras garante classificação do Corinthians à Libertadores de 2025

O Corinthians está matematicamente garantido na Libertadores de 2025. O time já havia encaminhado vaga na fase prévia do torneio na última terça-feira, com a vitória sobre o Bahia, mas teve a classificação confirmada nesta quarta, depois do triunfo do Palmeiras sobre o Cruzeiro.

A equipe alviverde derrotou a Raposa no Mineirão, por 2 a 1. Assim, os mineiros não podem mais ultrapassar o time do Parque São Jorge na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians está no sétimo lugar do Brasileirão, com 53 pontos somados. O Cruzeiro, ainda que vença o Juventude na última rodada, só chega a 52.

A ida à fase classificatória da Libertadores só foi possível graças à uma arrancada espetacular do Corinthians. Antes na zona de rebaixamento, a equipe venceu oito jogos consecutivos e chegou ao G8 da Série A.

O feito, inclusive, é inédito na história do clube e garantiu a continuidade do técnico Ramón Díaz à frente do time em 2025.

O próximo e último compromisso do Timão nesta temporada está marcado para domingo. O time de Ramón Díaz irá enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).