Vitória busca empate contra o Grêmio no Brasileirão e se aproxima de vaga na Sul-Americana

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro ganhou sequência. Na noite desta quarta-feira, o Vitória buscou o empate contra o Grêmio, em 1 a 1, no Barradão. João Pedro abriu o placar para o Tricolor gaúcho, enquanto Alerrandro deixou tudo igual para o Leão.

Com o resultado, o Vitória se aproximou de uma vaga na Copa Sul-Americana 2025. O Leão chegou aos 46 pontos e aparece na 11ª colocação. Do outro lado, o Grêmio também segue com chances de ir ao torneio continental. O Tricolor gaúcho ainda está na zona de classificação para a Sula e ocupa o 12º posto, com 45 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O Vitória visita o Flamengo no Maracanã, enquanto o Grêmio recebe o Corinthians na Arena do Grêmio. Ambos os jogos acontecem simultaneamente neste domingo, às 16h (de Brasília).

Fim de jogo. Em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, o Leão empatou pelo placar de 1 a 1 com o Grêmio. O único gol rubro-negro foi marcado por Alerrandro, camisa 9. ?: Victor Ferreira/ECVitória #PegaLeão #PorNossaHistória #Brasileirão2024 pic.twitter.com/qzlBZHkvVV ? EC Vitória (@ECVitoria) December 5, 2024

O jogo

Com 18 minutos no relógio, o Grêmio ficou próximo de abrir o marcador no Barradão. Braithwaite carregou e tocou para Pavón do lado direito. O argentino, então, cruzou para o meio da área. Aravena se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.

E foi aos 36 minutos de partida que o Grêmio inaugurou o marcador no Barradão. Cristaldo fez bom lançamento para Pavón. O argentino foi até a linha de fundo, deu um toque de calcanhar e encontrou João Pedro. O lateral invadiu a grande área, finalizou cruzado e marcou o primeiro do Tricolor gaúcho.

Com 41 minutos no relógio, foi a vez do Vitória criar sua primeira oportunidade na partida. Alerrandro enfiou linda bola para Gustavo Mosquito dentro da área. O atacante chutou rasteiro, cruzado, mas tirou demais do goleiro Marchesín.

Aos três minutos da segunda etapa, o Tricolor gaúcho assustou a torcida do Vitória. Cristaldo recebeu na intermediária e arriscou a finalização rasteira. O chute do meio-campista passou rente à trave direita e foi pela linha de fundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vito?ria (@ecvitoria)

Um minuto depois, o Vitória respondeu e quase deixou tudo igual. Após bate e rebate dentro da grande área, Willian Oliveira tentou um voleio à queima-roupa e o goleiro Caíque fez grande defesa para evitar o gol do Leão.

Com 14 minutos no relógio, o Vitória tentou mais uma vez. Alerrandro dominou na entrada da grande área e ajeitou para Carlos Eduardo. O zagueiro chegou finalizando colocado e obrigou o goleiro Caíque a fazer grande defesa novamente. Dois minutos depois, Alerrandro dominou de costas para o gol, fez o giro e bateu, porém mandou para fora.

E foi aos 21 minutos que o Vitória deixou tudo igual depois de tanto pressionar o Grêmio. Cáceres apareceu pelo lado direito e alçou bola para dentro da área, na direção da segunda trave. Alerrandro subiu de cabeça e colocou o Leão no jogo novamente.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

GOLS: João Pedro, aos 36? do 1ºT (Grêmio) / Alerrandro, aos 21? do 2ºT (Vitória)



Cartões amarelos: Neris, Thiago Carpini (Vitória) / Marchesín, Reinaldo (Grêmio)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Carlos Eduardo), Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willian Lepo), Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito (Everaldo), Janderson (Pablo Baianinho) e Alerrandro.



Técnico: Thiago Carpini

GRÊMIO: Marchesín (Caíque); João Pedro (Dodi), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Mathías Villasanti, Pepê (Edenílson) e Monsalve (Alysson); Pavón (Igor), Martin Braithwaite e Aravena (Cristaldo).



Técnico: Renato Gaúcho