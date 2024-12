Veja onde assistir aos principais jogos do Campeonato Inglês desta quarta-feira

A 14ª rodada do Campeonato Inglês está recheada nesta quarta-feira e contará com grandes duelos. Arsenal e Manchester United se enfrentam no Emirates Stadium, às 17h15 (de Brasília). Enquanto o time de Londres é o atual segundo colocado da tabela, com 25 pontos, a equipe de Manchester é a nona colocada, com 19 pontos.

Onde assistir Arsenal x Manchester United: A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+

Mais cedo, às 16h30, Newcastle e Liverpool duelam no St. James' Park. O Newcastle é o atual 11º colocado, com 19 pontos. Os Reds, por sua vez, são os líderes disparados do campeonato, com 34 pontos.

Onde assistir Newcastle x Liverpool: A partida terá transmissão da plataforma de streaming Disney+

Next up... The Reds are on the road to take on Newcastle United at St James' Park ??? pic.twitter.com/1cJia0wkBa ? Liverpool FC (@LFC) December 3, 2024

Também às 16h30, Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam no Etihad Stadium. As equipes fazem campanhas parecidas no Campeonato Inglês até aqui. Enquanto o clube comandado por Pep Guardiola está em quinto lugar com 23 pontos, o clube dirigido por Nuno Espirito Santo aparece em sexto, com 22 pontos.

Onde assistir Manchester City x Nottingham Forest: A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+

Por fim, o Chelsea visita o Southampton no St Mary's Stadium às 16h30. As equipes vivem momentos distintos no torneio. O time de Londres é o terceiro colocado, com 25 pontos. Já o clube sediado em Southampton é o laterna, com apenas cinco pontos conquistados.

Onde assistir Southampton x Chelsea: A partida terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+