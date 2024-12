Coutinho brilha, Vasco vence e amplia drama do Atlético após Libertadores

O Vasco se despediu de São Januário em 2024 com vitória de 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4) e ampliou o drama do Atlético-MG, que vem em queda livre e há quatro dias perdeu o título da Libertadores para o Botafogo. Os times se enfrentaram pela 37ª rodada do Brasileirão.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Pablo Vegetti, aos 6' do segundo tempo, após linda assistência de Coutinho. O Pirata não marcava há seis jogos e chega a dez no Brasileirão.

Após dar assistência, Coutinho fez o dele e fechou a conta, aos 18' da etapa final, após finalizar de primeira um cruzamento preciso de Lucas Piton.

O Vasco volta a vencer depois de mais de um mês -ou cinco jogos. O Cruzmaltino vai a 47 pontos, assume o 10º lugar da tabela e encaminha vaga na Sul-Americana 2025.

Já o Galo continua em queda livre. Chega a 12 jogos consecutivos sem vitória, o oitavo no Brasileiro, estaciona nos 44 pontos e complica até mesmo a sua briga para se classificar para a Sula.

Foi a primeira vitória de Felipe Maestro no comando do Vasco. Técnico interino, ele havia estreado no empate de 2 a 2 com o Atlético-GO na rodada anterior, também em São Januário.

O Vasco se despede de 2024 em duelo contra o já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Galo encerra o frustrante ano em jogo melancólico contra o Athletico Paranaense na Arena MRV, sem torcida. Os jogos, assim como todos da última rodada do Brasileirão, acontecem às 16h (de Brasília) de domingo (8).

Como foi o jogo

O Vasco entrou em campo mais solto, com o técnico interino Felipe Maestro dando liberdade para Philippe Coutinho criar no meio-campo. Só que, apesar da posse de bola, o time da casa praticamente só rondou a área do Galo, assustando bem pouco o gol de Everson no primeiro tempo. O Atlético-MG, por sua vez, se resumiu basicamente a contra-ataques, mas pouco efetivos.

O segundo tempo foi diferente. O Vasco conseguiu encontrar mais espaço para finalizar e continuou contando com Philippe Coutinho inspirado para abrir 2 a 0 em menos de 20 minutos. Primeiro, ele deu linda assistência para Vegetti marcar. Depois, o camisa 11 fez o dele pegando chute de primeira após cruzamento de Piton. Entregue, o Galo não ofereceu resistência.

Gols e lances importantes

PARA FORA! Paulo Henrique cruzou de canhota do bico da área, Alex Teixeira se antecipou a Saravia e mergulhou de cabeça, mandando a bola à direita do gol, com perigo, aos 40min da etapa inicial.

1 x 0 (Vasco). Linda jogada! Philippe Coutinho deu bela assistência de cavadinha para o lado direito da área, Rubens não alcançou de carrinho, e Vegetti finalizou por baixo na saída de Éverson para abrir o placar, aos 6' do segundo tempo.

INACREDITÁVEL! Léo Jardim falhou na saída de bola e entregou de presente para Alan Franco dentro da área. O equatoriano ajeitou para Eduardo Vargas, que chapou mal e mandou à esquerda do gol, aos 17'.

2 x 0 (Vasco). Alisson deu linda caneta em Vegetti, mas na sequência foi desarmado por Mateus Carvalho, que puxou contra-ataque. Ele abriu na esquerda para Lucas Piton, que levantou com precisão para a segunda trave. Philippe Coutinho chapou cruzado de direita e mandou na bochecha da rede, aos 18' do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Vasco 2 x 0 Atlético-MG

Data: 4 de dezembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Douglas Pagung

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Alan Franco (Atlético-MG); Paulo Henrique, Lucas Piton, Leandrinho (Vasco)

Gols: Vegetti, aos 6', e Coutinho, aos 18' do segundo tempo

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Paulinho), Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Alisson); Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens; Hulk e Deyverson (Vargas). Técnico: Gabriel Milito