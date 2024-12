Sorteio do Super Mundial de Clubes 2025: o que se sabe até agora

Os grupos do Super Mundial de Clubes 2025 serão conhecidos nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Pote 1 terá Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que são cabeças de chave. Bayern de Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, River Plate e Real Madrid também estão no mesmo espaço.

Outro representante do Brasil, o Botafogo está no pote 3. O atual campeão da Libertadores aparece junto ao Al-Hilal, de Neymar, e o Boca Juniors.

O pote 2 é composto por times europeus. O 4, por sua vez, conta com equipes da Ásia, África, Oceania e da América do Norte, Central e Caribe, incluindo o Inter Miami, de Messi.

A Fifa anunciou que clubes de um mesmo país não poderão ficar no mesmo grupo. O sorteio também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível".

Isso determina que o Botafogo (pote 3) não fique junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras (todos no pote 1). O Alvinegro carioca não ficou com os outros times brasileiros e do River Plate no pote principal devido ao ranking da Conmebol.

Onde assistir ao vivo? O sorteio terá transmissão na CazéTV (Youtube), site oficial da Fifa e no Fifa+, streaming oficial da entidade.

Veja os potes do Mundial de Clubes 2025

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)

Como será o formato

Competição será similar à Copa do Mundo. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: