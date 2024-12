São Paulo x Juventude: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Juventude na noite desta quarta-feira (4), às 20h, pela 37ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão do pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O jogo marca a despedida do São Paulo do Morumbis na atual temporada. O Tricolor não tem mais aspirações na competição já estando classificado de forma direta para a fase de grupos da Libertadores.

Já o Juventude luta contra o rebaixamento e pode até se livrar em caso de tropeço do Criciúma. O clube abriu a rodada com 42 pontos, enquanto o Criciúma, primeiro dentro da zona do rebaixamento, soma 38.

Ficha Técnica

São Paulo x Juventude

Campeonato Brasileiro - 37ª rodada

Data: 4/12/2024 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Ailton do Prado Júnior (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo e Alisson; Lucas, Luciano, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.