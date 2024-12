Juventude vence São Paulo dentro do Morumbis e escapa do rebaixamento

O Juventude venceu o São Paulo por 2 a 1 dentro do Morumbis na noite desta quarta-feira (4) pela penúltima rodada do Brasileirão 2024.

Os gols foram marcados por Gabriel Taliari e Erick Farias, para os gaúchos, e Luciano, para o Tricolor. Todos os gols saíram na segunda etapa de jogo.

O Juventude abriu o placar em erro de Luiz Gustavo e ampliou pouco depois em cruzamento de João Lucas, que teve total liberdade pela direita. O São Paulo diminuiu já depois dos 30 minutos em cruzamento de William Gomes, que entrou bem no jogo.

Com o resultado, o Juventude chegou a 45 pontos e garantiu sua permanência na Série A de 2025. Já o São Paulo segue com 59 e vai terminar o Brasileirão na sexta colocação.

O Tricolor fecha o ano contra o Botafogo no domingo (8), às 16h, no Nilton Santos. O Juventude recebe o Cruzeiro, no Alfredo Jaconi, no mesmo dia e horário.

Despedida melancólica do Morumbis

O São Paulo fez seu último jogo da temporada dentro do Morumbis diante do Juventude, mas pouco se viu do Tricolor em campo. O time de Zubeldía criou muito pouco durante todo o jogo. A equipe teve três mudanças em relação ao último jogo, sendo a principal delas a titularidade de Patryck na lateral esquerda.

O goleiro Rafael foi quem mais trabalhou na última noite da temporada no Morumbis. Ele salvou o time em chutes de fora da área na primeira etapa, mas não teve chance quando o Juventude chegou no segundo tempo. Gabriel Taliari aproveitou erro de Luiz Gustavo na saída de bola, avançou, cortou Alan Franco e finalizou sem chance da entrada da área. Depois, João Lucas teve toda liberdade em passe de Lucas Barbosa para cruzar forte e ver Erick Farias se esticar para ampliar.

William Gomes muda o jogo

Foi só a partir do segundo gol que Zubeldía começou a mexer no time. O jovem William Gomes entrou no lugar de Erick, que tinha ganhado sua oportunidade e não aproveitou. Depois, Patryck saiu para a entrada de Marcos Antônio, e Luiz Gustavo foi fazer a lateral esquerda: uma nova improvisação no setor que já teve Sabino e Rafinha nos últimos jogos.

E foi justamente o garoto de Cotia, tão pedido pelo torcedor, que mudou o panorama do jogo ao acertar um cruzamento a meia altura que Luciano desviou na entrada da pequena área e matou o goleiro Gabriel. Quando o gol saiu, Zubeldía mudou a improvisação na esquerda e colocou Sabino na vaga de Luiz Gustavo, além de dar chance para Moreira no lugar de Igor Vinícius.

William Gomes foi uma lufada de criatividade na equipe. Ele começou pela direita, mas depois inverteu com Lucas e foi pelo lado esquerdo que criou as melhores chances do Tricolor no jogo: além da assistência para Luciano, também arriscou um chute perigoso da entrada da área.

Lances Importantes

Rafael! Aos sete minutos, Lucas Barbosa recebeu na entrada da área e soltou a bomba de esquerda. Rafael espalmou no reflexo.

Rafael! O goleiro são-paulino praticou mais uma defesa aos 28 minutos. Dessa vez foi Nenê quem arrumou um espaço para finalizar forte da entrada da área e ver Rafael se esticar para salvar o Tricolor.

1x0. Aos seis minutos do segundo tempo, Luiz Gustavo perdeu a bola na intermediária defensiva do São Paulo. Gabriel Taliari avançou com ela dominada, cortou Alan Franco e finalizou rasteiro da meia-lua no cantinho, sem chance para Rafael.

2x0. Aos 16, Lucas Barbosa viu a ultrapassagem de João Lucas nas costas de Patryck. O lateral cruzou forte, e Erick Farias chegou voando na segunda trave para colocar o pé e desviar a bola para o fundo das redes de Rafael.

Rafael! Em bate rebate dentro da área aos 22, o Juventude conseguiu ficar com a bola e finalizou forte, mas Rafael fez a defesa, e a zaga afastou o rebote.

2x1. Aos 31, o jovem William Gomes recebeu do lado esquerdo do ataque e cruzou a meia altura. Luciano apareceu na primeira trave e deu um leve desvio para matar o goleiro Gabriel.

Gabriel! Aos 38, de novo William Gomes deu trabalho ao Juventude. Ele recebeu pela esquerda, conduziu a bola, ajeitou o corpo e soltou a bomba de pé esquerdo, mas Gabriel espalmou para longe.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 2 Juventude

Campeonato Brasileiro - 37ª rodada

Data: 4/12/2024 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Ailton do Prado Júnior (SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Amarelos: Lucas Barbosa e Gabriel

Gols: Gabriel Taliari (6'/2ºT) e Erick Farias (16'/2ºT); Luciano (31'/2ºT)

Público: 31.442

Renda: R$ 1.611.245,00

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Patryck (Marcos Antônio); Luiz Gustavo (Sabino) e Alisson (Nestor); Lucas, Luciano, Erick (William Gomes) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias (Gabriel Inocêncio) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.