São Paulo perde do Juventude e garante rival na Série A em 2025

O São Paulo foi derrotado pelo Juventude nesta quarta-feira, por 2 a 1, em pleno Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, graças aos gols de Gabriel Taliari e Erick Farias, ambos no segundo tempo. Luciano descontou para os donos da casa. Com o resultado, o time gaúcho se garantiu na Série A em 2025, enquanto o Tricolor já não possui mais nenhum objetivo na competição.

A partida desta quarta-feira marcou a despedida do São Paulo de seus torcedores em 2024. Até por isso, o técnico Luis Zubeldía fez questão de colocar em campo força máxima contra o Juventude, mesmo com a vaga na fase de grupos da Libertadores já assegurada, mas não foi capaz de confirmar o favoritismo de sua equipe, que não vence há quatro jogos.

O São Paulo encerra a temporada de 2024 no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o Juventude terá pela frente o Cruzeiro, no mesmo dia e horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

1ºT morno no Morumbis

O Juventude começou o jogo determinado a sair do Morumbis com a vitória. Por isso, logo aos seis minutos os visitantes quase abriram o placar com Lucas Barbosa, que decidiu testar o goleiro com uma pancada de fora da área, obrigando Rafael a espalmar para escanteio.

A chance mais próxima de gol do São Paulo em todo o primeiro tempo foi originada de um escanteio em que Lucas subiu na marca do pênalti e resvalou de cabeça, mas a bola passou por todos os outros atletas tricolores que estavam dentro da área e nenhum desviou.

O Juventude, por sua vez, voltou a assustar aos 27 minutos, quando Nenê recebeu com liberdade e também experimentou de longa distância, mas novamente Rafael estava bem posicionado para fazer a defesa.

Juventude domina o 2ºT

Se no primeiro tempo o Juventude já havia sido superior ao São Paulo, tendo ao seu favor as melhores chances, na etapa complementar os visitantes foram mais eficientes e abriram o placar logo aos sete minutos. Luiz Gustavo perdeu a bola no meio-campo para Gabriel Taliari, que foi conduzindo até a entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro Rafael.

Dez minutos depois, o Juventude ampliou através de uma bela jogada trabalhada. João Lucas fez a ultrapassagem pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou de primeira, na medida, para Erick Farias completar no segundo pau para o fundo das redes, deixando a equipe visitante mais confortável no jogo.

Luciano desconta para o São Paulo

Na reta final de partida o São Paulo acordou e até conseguiu descontar com Luciano, que recebeu cruzamento da esquerda e desviou no primeiro pau, mandando no cantinho do goleiro Gabriel, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol. Mas, foi só.

O Tricolor até armou uma verdadeira blitz em frente à área do Juventude nos minutos derradeiros. Apoiado pela torcida nas arquibancadas, o time da casa tentou de todas as formas arrancar o empate na marra, mas o Juventude se manteve firme para confirmar o importantíssimo triunfo que garantiu os gaúchos na Série A.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 2 JUVENTUDE

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Victor Hugo dos Santos (PR)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR FIFA-RN)

Público: 31.442



Renda: R$ 1.611.245,00

Gols: Gabriel Taliari, aos 7 do 2ºT, Erick Farias, aos 17 do 2ºT (Juventude); Luciano, aos 31 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Fábio Matias (Juventude)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Patryck (Nestor); Luiz Gustavo (Sabino), Alisson (Marcos Antônio) e Luciano; Lucas, Erick (William Gomes) e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias (Gabriel Inocêncio) e Gabriel Taliari (Gilberto).



Técnico: Fábio Matias.