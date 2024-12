Santos x Fluminense: veja informações e onde assistir à partida da Copinha feminina

O Santos enfrenta o Fluminense na tarde desta quarta-feira, pela terceira rodada da Copinha feminina. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

O Peixe venceu as duas primeiras partidas na competição e detém 100% de aproveitamento. Nas primeiras rodadas o time ganhou do Sport e do América-MG.

O Fluminense, por sua vez, também saiu vitorioso nas duas primeiras rodadas. Ambas as equipes, portanto, possuem seis pontos e medem forças pela liderança do Grupo B.

Os primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final do torneio. Além disso, os três melhores segundos também garantem vaga na próxima fase.

Amanhã tem #SereinhasDaVila pela terceira rodada da #CopinhaFemininaSicredi! Com entrada gratuita, o Santos enfrenta o Fluminense no Estádio Nicolau Alayon, às 15h.

Vamos pra cima! ????

Onde assistir Santos x Fluminense?

O embate será transmitido pelos canais Bandsports, na TV fechada, Rede Vida, na grade aberta, e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O jogo terá entrada gratuita para torcida no estádio.