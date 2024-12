Santos completa 23 dias do acesso e vê indefinição sobre técnico travar montagem do elenco

A diretoria do Santos decidiu esperar a confirmação do acesso à Série A para se movimentar no mercado. Entretanto, 23 dias após garantir o retorno à elite do futebol nacional, o clube segue sem novidades.

O Peixe confirmou matematicamente o acesso no dia 11 de novembro ao derrotar o Coritiba no Couto Pereira, por 2 a 0. De lá para cá, o clube apenas oficializou a demissão do técnico Fábio Carille.

O Santos corre para contratar um treinador, mas ainda não conseguiu anunciar um novo comandante. O clube sonda vários nomes do mercado, mas tem no português Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr, o seu plano A.

O presidente do time alvinegro, Marcelo Teixeira, chegou a se mostrar confiante na contratação do lusitano. Todavia, desde então, as negociações não andaram. O clube aguarda por uma resposta do técnico e, enquanto isso, vê o tempo para planejar 2025 e montar o elenco ficar cada vez mais curto.

Outros nomes foram ventilados, como Pedro Caixinha, Cuca, Gustavo Quinteros e Renato Gaúcho. Todavia, nenhum deles avançou.

A indefinição pelo novo treinador torna ainda mais demorada a vinda de reforços. A principio, a diretoria gostaria de esperar a chegada do novo comandante para, em conjunto com ele, acertar algumas contratações.

Porém, sem o nome definido, o Santos ainda não fechou com nenhum jogador para 2025. Até mesmo os que estão na reta final de contrato dependem da avaliação do novo treinador para saber se ficam ou serão negociados.

Até o momento, o Peixe realizou oferta por apenas um jogador: Gabigol, em fim de contrato com o Flamengo. Existe, também, o sonho de repatriar Neymar, mas a volta do ídolo depende de uma rescisão com o Al-Hilal, o que até agora não se concretizou.

Passados 23 dias desde o acesso à Primeira Divisão, o Santos tem cerca de um mês para acertar com um comandante e agilizar a contratação de reforços. A reapresentação do time está marcada para o dia 3 de janeiro. No dia 4, o grupo viaja a Orlando para disputar a pré-temporada, que vai até o dia 16. Já a estreia no Paulistão deverá acontecer no dia 19 de janeiro.