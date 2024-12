Rogério Ceni analisa derrota do Bahia e rasga elogios ao Corinthians: "Belíssimo time"

O Bahia enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena na noite desta terça-feira e acabou sendo derrotado por 3 a 0. Após a partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni avaliou o revés de sua equipe e rasgou elogios ao time paulista.

"Nossa escolha foi boa diante do que o Corinthians vinha apresentando. O Corinthians tem muita qualidade técnica, toque de bola, atacantes decisivos e a presença do torcedor, o que dificulta. Fomos infelizes numa saída de bola que perdemos. Pesa para a gente sofrer um gol, e a torcida vem junto. Houve mais um erro no fim do primeiro tempo, quando finalizávamos mais. Quando estávamos melhor no jogo, tomamos o segundo gol, que é determinante para o resultado final da partida", disse.

"O Corinthians tem um belíssimo time e faz um segundo turno acima da média. Quando erramos, os adversários precisam de poucas oportunidades para fazer os gols", acrescentou.

Agora, o Bahia ficará de olho no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Isso porque o Cabuloso é rival direto do Tricolor de Aço por uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Caso o clube mineiro vença o Verdão no Mineirão, pula para a oitava posição da tabela e ultrapassa a equipe de Rogério Ceni.

O comandante do Esquadrão falou que, independente do resultado da partida em Belo Horizonte, o Bahia precisa fazer seu dever e vencer o Atlético-GO na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"O que temos que fazer é entregar o último triunfo em casa. Sei que é difícil. Dependemos de um resultado [Cruzeiro x Palmeiras] para saber o que precisamos para a classificação, mas uma coisa é certa: não podemos abrir mão de fazer a nossa mínima obrigação dentro de casa, chegar aos 53 pontos e ver o que acontece. Vamos focar toda nossa energia no jogo de domingo, que pode nos dar algo de valor gigantesco, se conseguirmos entregar para o nosso torcedor", falou.

"Temos a obrigação de entregar esses três pontos no domingo. Precisamos aguardar as próximas 24 horas para saber se dependemos apenas do nosso resultado ou de mais algum. Não foi o segundo turno que esperávamos, mas temos a necessidade de fechar com um triunfo no domingo", completou.

Atualmente, o Bahia está na oitava posição do Brasileirão, com 50 pontos conquistados. O jogo contra o Atlético-GO, válido pela 38ª e última rodada, está marcado para o próximo domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.