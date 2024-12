Reserva de cativas? Como Dunshee explica declaração em debate do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Rodrigo Dunshee revelou, em debate do Jornal O Globo, que mais de 380 pessoas fizeram reservas para compra de cadeiras cativas no novo estádio do Flamengo. O candidato da situação na eleição do próximo dia 9 não deu maiores detalhes sobre esse processo, mas o UOL questionou a chapa através da assessoria de imprensa.

O que ele disse?

A gente já tem mais de 380 reservas de pessoas querendo comprar as cadeiras cativas. A gente só não vendeu ainda, porque existem candidatos que não querem o estádio. Sem estar eleito eu não tenho coragem de colocar as cadeiras à venda. Mas, assim que for, farei. São mil cadeiras, que serão vendidas facilmente. Rodrigo Dunshee ao O Globo

Qual é a explicação

O UOL perguntou à assessoria quais são essas reservas. Como foram feitas e um pedido de esclarecimento das dúvidas. Dunshee respondeu da seguinte maneira:

São pessoas que manifestaram interesse e estamos criando esse cadastro para repassar ao fundo que estruturará essa operação. Haverá um bookbuilding estruturado por um fundo de investimento e, após a eleição, o fundo iniciará o planejamento e trabalho de venda destes ativos. A manifestação de interesse é enorme, o que corrobora a vontade do sócio e o torcedor, que é o sonho de ver esse estádio de pé e só a nossa chapa tem este compromisso. Rodrigo Dunshee

Dunshee foi perguntado posteriormente sobre como o torcedor poderia manifestar esse interesse. Ele ressaltou o trabalho após a eleição apenas.

Haverá um bookbuilding estruturado por um fundo de investimento e, após a eleição, o fundo iniciará o planejamento e trabalho de venda destes ativos. Assim que estruturado, serão divulgados os detalhes. Dunshee

Bookbuilding é um processo de precificação de ativos. Ele analisa a demanda do mercado por esses ativos.

A reportagem reforçou o questionamento sobre como essas 380 pessoas manifestaram o interesse, mas não obteve mais retorno. O UOL também perguntou quem são essas pessoas, mas não houve resposta. A matéria será atualizada caso a chapa queira se manifestar.

Alguns sócios entraram em contato com o clube para perguntar sobre essa reserva das cadeiras cativas. A resposta da secretaria foi que o Flamengo não tem informação sobre o assunto.