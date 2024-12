RB Bragantino realiza último treino antes de duelo que pode decretar o rebaixamento

O elenco do RB Bragantino encerrou na manhã desta quarta-feira a preparação para a partida contra o Athletico-PR. O duelo na Ligga Arena pode decretar o rebaixamento do Massa Bruta para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto diante do Furacão, o treinador Fernando Seabra não poderá contar com quatro atletas, todos lesionados, são eles: Eric Ramires, Thiago Borbas, Eduardo Santos e Nathan Mendes.

Assim, uma provável escalação tem: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Vitinho; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha

Último treino antes de embarcar para Curitiba! ???? Amanhã temos uma decisão! ? ? Ari Ferreira pic.twitter.com/FdwUPufzLV ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 4, 2024

Atualmente, o RB Bragantino ocupa a 18ª colocação da tabela, com 38 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro clube fora do Z4.

Assim, caso o clube paulista perca para o Athletico-PR e o Fluminense ganhe do Cuiabá, o Massa Bruta estará oficialmente rebaixado para a Série B, sem poder evitar isso na 38ª e última rodada.

O jogo entre Fluminense e Cuiabá será simultâneo ao de RB Bragantino e Athletico-PR. Ambos serão disputados nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília).