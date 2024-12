Raphinha faz temporada com mais participações em gols por clubes na carreira

O brasileiro Raphinha segue brilhando no Barcelona. Com os dois gols marcados contra o Mallorca, na última terça-feira, o jogador bateu um recorde pessoal e agora está fazendo sua temporada com mais participações em gols por clubes na carreira.

De acordo com o Sofascore, em 21 jogos nesta temporada até aqui, Raphinha balançou as redes em 16 oportunidades e contribuiu com oito assistências, totalizando 24 participações em gols. Além disso, ele deu 69 passes decisivos e criou 20 grandes chances.

?... pic.twitter.com/KV75MORg6r ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 3, 2024

A marca pessoal de Raphinha foi atingida antes mesmo da temporada chegar na metade. Ele tem sido um dos grandes responsáveis pela grande campanha que o Barcelona vem fazendo no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Inclusive, o brasileiro conseguiu dar a volta por cima no Barcelona. Ele chegou ao clube espanhol em 2022 e não estava conseguindo se firmar, sendo até mesmo especulado para deixar a equipe.

Com a chegada do técnico Hansi Flick no início desta temporada, o brasileiro se tornou um dos capitães da equipe e ganhou a confiança de seu comandante, que, quando chegou ao clube, avisou a diretoria que gostaria de contar com o jogador.

Visando manter o bom momento e aumentar suas estatísticas, Raphinha volta a campo pelo Barcelona no próximo sábado, às 12h15 (de Brasília), contra o Real Betis. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol e ocorrerá no Estádio Benito Villamarín.