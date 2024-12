Por que possível saída de Jesus do Arsenal não anima Palmeiras por retorno

O atacante Gabriel Jesus tem porta aberta para deixar o Arsenal na próxima janela de transferências (entre janeiro e fevereiro de 2025), mas o Palmeiras segue pessimista sobre um possível retorno do jogador.

O que aconteceu

O Palmeiras sabe que a prioridade de Gabriel Jesus é de seguir no futebol europeu. O atacante visitou o novo CT da base em junho, quando passou férias no Brasil, e teve conversas informais com funcionários do clube sobre uma possível volta. No entanto, ele queria seguir no clube inglês e cumprir seu contrato (até 30 de junho de 2027). A prioridade ainda é a Europa, mesmo distante do Arsenal.

Idade também pesa para permanência no Velho Continente. Jesus tem apenas 27 anos e segundo Bruno Andrade, colunista do UOL, o jogador caminha para ser um dos nomes mais badalados no mercado da bola na próxima janela de transferências — interessados não faltarão.

Arsenal não queria vender Gabriel Jesus, mas situação mudou. Em outubro, o Palmeiras procurou o clube inglês para saber se uma negociação seria viável e o time inglês descartou completamente a possibilidade. Hoje, o Arsenal quer negociá-lo para tentar a contratação de Viktor Gyokeres, do Sporting.

Gabriel Jesus virou reserva do Arsenal e seus números não impressionam. Na temporada 2024/25, Jesus tem 22 jogos (apenas 8 como titular) e apenas um gol e uma assistência (ambas estatísticas no jogo contra o Preston North End, da segunda divisão inglesa).

Lado financeiro também pesa

Gabriel Jesus, do Arsenal, durante partida do Campeonato Inglês Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O Arsenal pagou 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na época) para tirar Gabriel Jesus do Manchester City em 2022. E certamente não gostaria de ter um prejuízo muito grande.

Jesus recebe cerca de R$ 72 milhões por temporada (R$ 6 milhões por mês) — um salário totalmente incompatível com o futebol brasileiro.

As partes seguem acreditando em reencontro no futuro, mas este não é o momento. Jesus permaneceu duas temporadas no Palmeiras, disputou 85 jogos e marcou 28 gols.