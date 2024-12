Palmeiras vira sobre o Cruzeiro com gol de Estêvão e adia título do Botafogo no Brasileirão

O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em duelo que não teve a presença de público. A Raposa abriu o placar com Matheus Pereira, Mauricio empatou para o Alviverde, e Estêvão, de falta, fez o segundo tento palmeirense.

Com o resultado, o Palmeiras chega a com 73 pontos, ainda na vice-liderança, ficando três pontos atrás do Botafogo, que venceu o Internacional e alcançou 76. Assim, a definição será na última rodada. O Cruzeiro permanece com 49 pontos, em nono lugar, a um ponto do Corinthians, que fecha o G8.

As equipes agora voltam a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), para a rodada de encerramento do Brasileirão. O Palmeiras recebe o Fluminense, no Allianz Parque, enquanto o Cruzeiro duela com o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo

Palmeiras e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo bem movimentado. O Verdão, porém, foi dono das melhores oportunidades e sufocou o rival. Aos quatro minutos, o Verdão criou duas oportunidades com Estêvão. Na primeira, Marlon não dominou o lançamento de Cássio e Richard Ríos recuperou. O colombiano lançou Estêvão, o atacante avançou, limpou a marcação e bateu da entrada da área, obrigando o goleiro a fazer a defesa. Na sequência, o camisa 41 ficou com a bola depois de Flaco recuperar, invadiu a área, mas na hora de finalizar foi travado.

Aos oito minutos, Felipe Anderson recebeu pela esquerda, dominou na área, mas bateu para fora. O Cruzeiro respondeu em seguida, Marlon cruzou pela esquerda, Lautaro Díaz não chegou a tempo e Weverton fez a defesa. Pouco depois, Flaco López arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol de Cássio. A Raposa levou perigo à meta palmeirense com Lautaro Díaz. Primeiro ele parou em defesa de Weverton e depois recebeu lançamento de Lucas Silva, saiu cara a cara com o goleiro palmeirense, mas foi desarmado.

Na sequência, o Palmeiras também perdeu a chance de abrir o placar. Vanderlan lançou na área, Veiga tentou o chute e a bola sobrou com Felipe Anderson próximo da pequena área. O camisa 9 finalizou para o gol e viu Cássio defender. Aos 27, Estêvão avançou pela direita, cruzou na área, Felipe Anderson bateu rasteiro, e o goleiro cruzeirense salvou mais uma. A Raposa respondeu com Veron, que acertou a rede pelo lado de fora. Com 36 minutos, Flaco recuperou a bola no ataque, cruzou na área, Estêvão finalizou da pequena área e Cássio espalmou.

Segundo tempo

No primeiro minuto do segundo tempo, Estêvão foi lançado pela direita após Marlon perder a bola, a Cria da Academia avançou na área, driblou a marcação, mas foi travado no chute. Aos seis minutos, Aníbal Moreno mandou um passe nas costas de Giay, Marlon ganhou espaço, avançou, cruzou na área e achou Matheus Pereira, chegando livre. O camisa 10 bateu no canto de Weverton e abriu o placar. Aos 11, Veiga cobrou falta levantado a bola na área, Flaco subiu, cabeceou no canto, e Cássio fez a defesa.

Na sequência, Veiga ficou com a sobra na área, bateu para o gol e parou no goleiro também. Aos 15 minutos, o Verdão deixou tudo igual. Richard Ríos tabelou com Estêvão, foi até a lateral da área, cruzou para trás e achou Mauricio livre. O meia finalizou da entrada da área e balançou a rede. Aos 23, Estêvão recebeu de Flaco na área e isolou a bola. Por volta dos 30, Richard Ríos limpou a marcação, bateu de fora da área e mandou por cima do gol. Na sequência, Mauricio e Caio Paulista tentaram, mas sem sucesso.

Aos 35, Marlon driblou três jogadores do Palmeiras, finalizou para o go, Vitor Reis tentou o desvio e Weverton espalmou para fora. Sete minutos depois, Estêvão sofreu falta na entrada da área em local perigoso. Ele mesmo foi para a cobrança e mandou uma pancada, sem chance para Cássio, virando o jogo para o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 4 de dezembro de 2024 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Marlon, Zé Ivaldo, Anderson (do banco de reservas) (Cruzeiro); Vitor Reis (Palmeiras)



Público: portões fechados

Gols: Matheus Pereira, aos seis minutos do 2°T (Cruzeiro); Mauricio, aos 15 minutos do 2°T, e Estêvão, aos 43 minutos do 2°T (Palmeiras)

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva, Japa (Peralta) e Matheus Pereira (Kaique Kenji); Gabriel Veron (Vitinho) e Lautaro Díaz (Tevis).



Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Mayke), Vitor Reis, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Mauricio), Richard Ríos e Raphael Veiga (Lázaro); Felipe Anderson (Gabriel Menino), Estêvão e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira