Onde vai passar Cruzeiro x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

Cruzeiro e Palmeiras entram em campo hoje (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo (para SP, MG, TO e GO) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras é o segundo colocado com 70 pontos, três a menos que o Botafogo, e ainda sonha com o título. O Cruzeiro ainda briga pela vaga na Libertadores do ano que vem. A equipe tem 49 pontos e está na nona colocação

Os visitantes vêm de uma derrota atuando em casa contra o Botafogo. O time de Abel Ferreira foi derrotado por 3 a 1 e perdeu a liderança.

O Cruzeiro não vive bom momento e venceu apenas dois dos últimos 14 jogos. A Raposa empatou em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino no fim de semana.



Cruzeiro x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro