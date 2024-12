Nos pênaltis, Fiorentina é eliminada pelo Empoli nas oitavas de final da Copa da Itália

Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Fiorentina recebeu o Empoli no Estádio Artemio Franchi e após o empate por 2 a 2, perdeu nos pênaltis. Os gols dos visitantes foram marcados por Emmanuel Ekong e Sebastiano Esposito, enquanto Moise Kean e Riccardo Sottil garantiram o triunfo dos mandantes.

Com o resultado negativo, a equipe comandada pelo técnico Raffaele Palladino, que entrou já na fase atual da competição, se despede do torneio. Do outro lado, o Empoli, que passou por Catanzaro e Torino, avança às quartas de final. Agora, o time aguarda o vencedor do duelo entre Juventus e Cagliari para conhecer seu adversário.

A Fiorentina retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Cagliari, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 8h30 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. No mesmo dia e rodada, Empoli encara o Verona. A partida acontece no Stadio Marcantonio Bentegodi, às 11h.

Os gols

O placar foi aberto logo aos quatro minutos de jogo, com Emmanuel Ekong, que aproveitou o vacilo da zaga da Fiorentina e completou para as redes.

Os mandantes começaram a reagir na segunda etapa. Aos 14 minutos, Moise Kean pegou o rebote na grande área e empurrou para o gol.

Até que aos 25, Riccardo Sottil tabelou com Robin Gosens e bateu firme para vencer o goleiro Jacopo Seghetti, do Empoli.

O adversário não desistiu e deixou tudo igual aos 30 minutos, com Sebastiano Esposito, que dominou o passe de Liam Henderson dentro da área e encobriu o arqueiro da Fiorentina.

Nas penalidades, apesar dos acertos de Gudmundsson, Kouame e Danilo Cataldi, Luca Ranieri e Moise Kean desperdiçaram. Já do lado do Empoli, Lorenzo Colombo, Marianucci, Henderson e Esposito converteram, enquanto somente Ekong perdeu.