Memphis exalta Yuri e quer camisa 9 no Corinthians: 'Não pode sair'

Autores dos gols da vitória sobre o Bahia, Memphis falou após o jogo do Corinthians que Yuri Alberto tem potencial para jogar na Europa, mas quer o atleta ao seu lado na equipe alvinegra.

O que aconteceu

Memphis falou sobre querer a permanência de Yuri na equipe, após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Bahia: "A oportunidade de jogar comigo, ele deveria aproveitar, então enquanto eu estou aqui, ele não pode sair".

O holandês ainda exaltou o camisa 9, que se tornou artilheiro do país após o gol na última rodada. "Ele tem o sonho de jogar na Europa. Acredito que o potencial dele é ótimo e ele pode se desenvolver e, eventualmente, jogar na Europa, porque ele tem todas as habilidades para fazer isso", disse o camisa 94 do Timão.

Com a conquista dos três pontos sobre o Bahia, o Corinthians atingiu sua oitava vitória seguida no Brasileirão. Memphis abriu o placar para, ainda no primeiro tempo, Yuri ampliar. Na segunda etapa, o holandês marcou um golaço de falta e encerrou a vitória do alvinegro. O Corinthians está na 7ª posição do torneio, e pode garantir vaga na Copa Libertadores em caso de derrota do Cruzeiro sobre o Palmeiras.