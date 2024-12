Protagonista e gol fenomenal: Imprensa holandesa se derrete por Depay

Do UOL, em São Paulo

Memphis Depay comandou a vitória do Corinthians sobre o Bahia e impressionou a imprensa holandesa, especialmente pelo golaço de falta que definiu o 3 a 0 na Neo Química Arena. O atacante chegou a seis gols no Brasileirão e deixou o Alvinegro muito próximo de carimbar o passaporte para a Copa Libertadores de 2025.

O que aconteceu

Depay foi apontado como "protagonista" do Corinthians. A imprensa holandesa destacou a melhora do time de Ramón Díaz desde a chegada do camisa 94. O clube paulista brigava contra o rebaixamento e agora está na parte de cima da tabela e próximo de uma vaga na Libertadores.

Graças ao papel de protagonista de Memphis, o Corinthians registrou sua oitava vitória consecutiva na liga. Voetbal Internacional, site holandês

Depay recuperou um pouco de sua antiga glória após uma difícil última temporada no Atlético de Madrid. De Telegraaf, jornal holandês

O gol de falta do holandês, que fechou o placar na Neo Química Arena, também rendeu elogios. O triunfo sobre o Bahia marcou a despedida do Corinthians se seu estádio na temporada 2024.

Memphis assume protagonismo com cobrança de falta fantástica. ESPN holandesa, em postagem no Instagram

Memphis Depay assume papel de destaque no Corinthians: dois gols, cobrança de falta maravilhosa. De Telegraaf, jornal holandês

O golaço repercutiu até na imprensa francesa. O jornal L'Equipe destacou a "cobrança de falta excepcional" do atacante no início do segundo tempo da partida.

O Corinthians se despede da temporada 2024 neste domingo (8), contra o Grêmio. O jogo será no Rio Grande do Sul, às 16h (de Brasília)