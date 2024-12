Mauro Cezar: Libertadores é pouco, e Timão deveria se estruturar por título

O Corinthians deveria se estruturar financeiramente para voltar a brigar por títulos, e não por vaga na Libertadores, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (4).

O colunista criticou a declaração do presidente Augusto Melo, que negou o aumento da dívida do clube em 2024 após a vitória do Timão sobre o Bahia.

Essa conversa de reestruturação passa por apertar o cinto e botar a casa em ordem. Isso é uma bomba-relógio. Não tem como evitar.

Um dia, vai fazer o quê? Vai colocar o clube em recuperação judicial? Onde isso vai parar? Internamente, o Conselho diz que a dívida aumentou. Aí o presidente diz: 'não, não aumentou'. Ele provou que não aumentou? É caótico isso.

Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, a vaga na Libertadores está sendo usada como "cortina de fumaça" e é pouco para o Corinthians, que deveria se reestruturar para voltar a ser campeão.

Existe algum movimento para colocar isso em ordem? Nada, mas tem uma grande cortina de fumaça, que é essa vaga na Libertadores.

A vaga na Libertadores é pouco. O Corinthians deveria brigar pelo título brasileiro, não por vaga na Libertadores. Mas aí a vaga virou o troféu, e o pessoal se contenta com isso como se não houvesse amanhã.

Mauro Cezar

Casagrande diz que Memphis mudou tudo no Corinthians: 'Ele cria e faz gol'

A chegada de Memphis Depay mudou tudo no Corinthians, avaliou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Segundo Casão, o astro holandês absorveu a energia da torcida, deu liga à equipe e aumentou o rendimento de Garro e Yuri Alberto.

O Memphis é um estilo de jogador que faltava para a evolução técnica do Corinthians. A presença do Memphis facilitou muito o desempenho do Yuri Alberto e do Garro.

O Memphis faz gol e cria jogadas também. O Garro não está mais sobrecarregado.

Casagrande

