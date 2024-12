Líder Liverpool cede empate ao Newcastle e vê vantagem diminuir no Inglês

Nesta quarta-feira (4), no St James' Park, o Liverpool cedeu empate ao Newcastle, por 3 a 3, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Em duelo emocionante, a equipe visitante contou com gols de Jones e Salah (2), enquanto Alexander Isak, Gordon e Schar cravaram para os mandantes.

Com o empate, o Liverpool, com 35 pontos, permaneceu na liderança do Inglês, porém viu sua confortável vantagem diminuir para sete pontos. Isso porque o vice-líder Chelsea venceu na rodada e, agora, tem 28 unidades. O Newcastle, por sua vez, caiu para a décima colocação, com 20.

Pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta aos gramados, neste sábado, às 9h30 (de Brasília), para visitar o Everton. O clássico acontece no Goodison Park. Do outro lado, o Newcastle, no mesmo dia, às 12h, para encarar o Brentford, no Gtech Community Stadium.

OS GOLS

O Newcastle inaugurou o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Bruno Guimarães tocou a bola para Alexander Isak, que, de fora da área, limpou a marcação de Van Djik e mandou um foguete no alto da meta de Kelleher, para balançar as redes.

O gol de empate do Liverpool saiu aos 5 minutos da etapa complementar. Pela direita do campo de ataque, Salah invadiu a área e cruzou de trivela para Curtis Jone, que chegou batendo para estufar o gol defendido por Pope.

Aos 17 minutos, o Newcastle voltou para a liderança do placar. Alexander Isak passou para Anthony Gordon que, dentro da área, driblou o zagueiro Joe Gomez e finalizou de canhota. Kelleher chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol dos mandantes.

Pouco depois, aos 23 minutos, o Liverpool igualou o jogo, novamente. Em uma jogada parecida com o primeiro gol dos Reds, Alexander Arnol foi ao fundo pela direita e cruzou rasteiro para a grande área. O artilheiro Salah apareceu para tocar no conto direito da meta adversária e deixou tudo igual.

A virada saiu aos 38 minutos. Arnold, novamente pela direita, tocou para Salah, que estava dentro da grande área. O atacante que veste a 11 girou sobre os defensores e finalizou de canhota, no canto inferior esquerdo de Pope.

Porém, aos 45 minutos, o Newcastle deixou tudo igual. Bruno Guimarães, em cobrança de falta, mandou a bola para área e o goleiro Kelleher, ao tentar cortar, deixou o gol aberto. Na segunda trave, Schar apareceu para tocar, quase sem ângulo, para dentro do gol.

Chelsea ganha do Southampton fora de casa e assume vice-liderança

Ao mesmo tempo do jogo do Manchester City, o Chelsea visitou o Southampton e venceu por 5 a 1, no St. Mary's Stadium. Os gols dos Blues foram anotados por Disasi, Nkuku, Madueke, Cole Palmer e Sancho, enquanto Joe Aribo marcou o único dos mandantes.

Com o resultado, o Chelsea assumiu a vice-liderança, com 28 pontos ganhos. Do outro lado, o Southampton permaneceu na lanterna com apenas cinco unidades conquistadas.