Laura Pigossi vence na estreia de duplas e busca vaga nas quartas de simples do Mundo Tênis Open

Nesta quarta-feira, Laura Pigossi, medalhista olímpica de Bronze em Tóquio, avançou na chave de duplas do Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis, disputado nas quadras de saibro do Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê In.

A paulistana e a polonesa Maja Chwalinska derrotaram a a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por parciais de 5/7, 6/1 e 10/6. Agora enfrentam a dupla da romena Georgia Craciun e a bielorrussa Iryna Shymanovich.

Laura, atualmente em 163ª no ranking de simples, busca vaga nas quartas de final a partir das 13h (de Brasília), contra a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª. A brasileira derrotou a europeia este ano no único encontro oficial entre elas. O duelo foi realizado na segunda rodada do qualificatório de Roland Garros. Ela jogará as quartas de final de duplas também nesta quinta, na quadra central, no terceiro jogo do dia após descanso, no final da tarde.

O dia terá também Ingrid Martins buscando vaga na semifinal de duplas ao lado da grega Despina Papamichail. Elas enfrentam a georgiana Ekaterina Gorgodze e a francesa Leolia Jeanjean, às 15h30 (de Brasília), no terceiro jogo da quadra 1.

Brasileira Carol Meligeni é eliminada

A brasileira Carol Meligeni acabou superada nesta quarta-feira pela ucraniana Valeriya Strakhova, 268ª, por parciais de 6/3 e 6/4, no tira-teima entre elas. Foi o quinto duelo entre as duas atletas e a terceira vitória da ucraniana:

"Foi desafiador para mim. Toda semana, todo jogo é diferente, eu estava buscando ficar focada, foi uma partida nervosa pra mim, especialmente no final para fechar foi tenso . Eu estava buscando acertar os lugares corretos na quadra, estava buscando variar o ritmo para não deixá-la confortável", disse Strakhova, que está pela segunda vez na capital catarinense.

"Já estive antes aqui em outro clube, estou curtindo muito esta semana, temos boas condições, boas quadras, boas pessoas em volta, ótima comida , tudo bom".

Agora, ela enfrentará a francesa Leolia Jeanjean, cabeça de chave 8, que passou pela sérvia Nina Stojanovic por um duplo 6/1.

Favorita, Argentina bate ex-top 10 Kristina Mladenovic

Do outro lado, em uma batalha de 2h38min, a argentina Maria Lourdes Carle, 89ª do mundo e principal favorita ao título do torneio, derrotou a francesa Kristina Mladenovic, ex-top 10 de simples e multicampeã de Grand Slam nas duplas, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1. Agora, ela aguarda a vencedora do jogo entre a brasileira Pigossi e Kawa.

"A chave hoje foi estar nos momentos , não foi fácil pois não consegui jogar meu melhor tênis, mas mérito dela que começou jogando muito bem, me deixou em posições incômodas em quase toda a partida . Lado positivo é que sempre estive ali, buscando o meu melhor e estou contente por isso", disse a argentina, que ainda projetou o duelo das quartas contra a paulistana ou diante da polonesa.

"São duas jogadoras complicadas, enfrentei as duas, espero um jogo super complicado, vamos ver quem ganha e aí terei melhores ideias", concluiu.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Quadra Central



11h30 - [8] Leolia Jeanjean (FRA) 2×0 Nina Stojanovic (SRB) 6/1 6/1



[1] Maria Lourdes Carle (ARG) 2×1 Kristina Mladenovic (FRA) 4/6 6/2 6/1



17h - Valeriya Strakhova (UKR) 2×0 Carol Meligeni (BRA) 6/3 6/4

Quadra 1



11h30 - [7] Maja Chwalinska (POL) 2×0 Oleksandra Oliynykova (UKR) 7/6 (8/6) 6/1



[1] Jesse Aney (USA) / Amina Anshba 2×0 Carol Bohrer/Antonia Vergara (BRA/CHI) 6/2 6/3



Maja Chwalinska (POL) / Laura Pigossi (BRA) 2×1 [4] Mayar Sherif (EGY) / Nina Stojanovic (SRB) 5/7 6/1 10/6

Quadra 2



11h30 - [Q] Ylena In-Albon (SUI) 2×0 Iryna Shymanovich (BLR) 7/5 7/5



Alevtina Ibragimova / Ekaterina Makarova 2×0 Anastasia Kulikova (FIN) / Mariia Tkacheva 7/5 6/1



Georgia Craciun (ROU) / Iryna Shymanovich 2×0 [WC] Ana Candiotto (BRA) / Luiza Fullana (BRA) 7/6 (2) 6/1

Veja a programação desta quinta-feira:

Quadra Central



13h - Katarzyna Kawa (POL) vs [5] Laura Pigossi (BRA)



Francisca Jorge (POR) vs [2] Mayar Sherif (EGY)



Após descanso Georgia Craciun (ROU) / Iryna Shymanovich vs Maja Chwalinska (POL) / Laura Pigossi (BRA)

Quadra 1



12h30 - Nicole Fossa Huergo (ITA) vs Despina Papamichail (GRE)



[1] Jesse Aney (USA) / Amina Anshba vs Eleni Christofi (GRE) / Christina Rosca (USA)



After suitable rest Ekaterine Gorgodze (GEO) / Leolia Jeanjean (FRA) vs [2] Ingrid Martins (BRA) / Despina Papamichail (GRE)

Quadra 2



Não antes das 15h e após descanso [3] Nicole Fossa Huergo (ITA) / Valeriya Strakhova (UKR) vs Alevtina Ibragimova / Ekaterina Makarova

Veja as informações para compra de ingressos:

Os ingressos seguem à venda por R$ 30 (ground), e a partir de R$ 50 na arquibancada da quadra central. Eles podem ser adquiridos através do site https://mundotenisopen.com.

Há disponibilidade dos ingressos VIP para o final de semana este sábado e domingo. O torneio terá uma área climatizada e com serviços exclusivos, com vinhos e espumantes à canapés refinados, além de serviço de catering.

O evento acontece diariamente e vai até o domingo (8), com a final prevista para às 13h.