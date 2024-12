Laura Pigossi avança na chave de duplas e busca vaga nas quartas no WTA de Florianópolis

Depois de conseguir um bom resultado na estreia de simples, Laura Pigossi avançou na chave de duplas do WTA 125 de Florianópolis nesta quarta-feira. Ao lado da polonesa Maja Chwalinska, ela derrotou a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por 2 sets a 1, parciais de 5/7 6/1 10/6. A próxima adversária será a dupla formada pela romena Georgia Craciun e Iryna Shymanovich de Belarus.

Laura, 163ª de simples, será a principal atração na programação desta quinta-feira, jogando simples e duplas. Ela busca vaga nas quartas de final contra a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª. A paulistana jogará a mesma etapa na fase de duplas também nesta quinta, na quadra central.

O dia terá também Ingrid Martins buscando vaga na semifinal de duplas ao lado da grega Despina Papamichail. Elas enfrentam a georgiana Ekaterina Gorgodze e a francesa Leolia Jeanjean.

ARGENTINA CONFIRMA FAVORITISMO E BATE EX-TOP 10

Em uma batalha de 2h38min, a principal favorita ao título do torneio, a argentina Maria Lourdes Carle, 89ª do mundo, derrotou a francesa Kristina Mladenovic, ex-top 10 de simples, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6 6/2 6/1.

"Ela começou jogando muito bem, me deixou em posições incômodas em quase toda a partida. O lado positivo é que sempre estive ali, buscando o meu melhor e estou contente por isso", disse a argentina

Já a brasileira Carol Meligeni, que vinha de uma grande vitória na estreia do torneio, acabou superada nesta quarta-feira pela ucraniana Valeriya Strakhova, 268ª, por 6/3 6/4 em 1h41. Foi o quinto duelo entre as duas e a terceira vitória da ucraniana.