Lateral do Santos atrai interesse de clubes paulistas e deve ser negociado

Rodrigo Ferreira não deve permanecer no Santos para 2025. O lateral direito não se firmou na equipe paulista e atraiu o interesse de outros clubes.

Botafogo-SP e São Bernardo procuraram a diretoria alvinegra para negociar um empréstimo. Ainda não há nada definido, mas o Peixe vê as ofertas com bons olhos e não deve dificultar a saída.

Rodrigo foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no dia 5 de março, após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Ao todo, ele soma 21 partidas, sendo cinco como titular, deu uma assistência e levou dois cartões amarelos e um vermelho.

O lateral direito, que também pode atuar improvisado na esquerda, foi uma espécie de 12º jogador do Santos por um bom período. Foi muito comum ver o técnico Fábio Carille colocando o defensor ao longo do segundo tempo na Série B.

O atleta de 29 anos, contudo, nunca caiu nas graças dos torcedores e conviveu com diversas críticas ao longo de 2024. Em alguns jogos, ele acabou falhando em momento cruciais, como no frustrante empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte.

Rodrigo Ferreira tem contrato com o Santos até o final de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.